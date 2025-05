Cum s-a filmat Cheloo în casa lui din Breaza. Nimeni nu se aștepta să-l vadă AȘA pe juratul de la iUmor: ”Aș putea să fiu domnul cu coasa”

Asemenea mai multor vedete din România, în urmă cu ceva timp, Cheloo își încheia socotelile cu agitația și aglomerația din Capitală și se muta la țară, în comuna Breaza. Deși nimeni nu și-l imagina în această ipostază, se pare că artistului îi priește viața de la sat, iar recent și-a surprins urmăritorii din mediul online. Cheloo nu se dă în spate de la muncă, iar fanii săi au fost surprinși să îl vadă într-o astfel de ipostază. Cum ce își ocupă artistul timpul acum?

A trecut ceva timp de când Cheloo a lăsat în urmă apartamentul său din Capitală și s-a mutat la țară, în comuna Breaza. Aici artistul și-a cumpărat o casă, cu o gospodărie generoasă de 6.000 de metri pătrați. Casa veche a transformat-o într-un cămin primitor, iar acum s-a apucat de munca din curte. Cum a fost surprins Cheloo?

Așa cum spuneam, de ceva timp, Cheloo s-a mutat la țară, iar viața de acolo pare că îi priește de minune. După ce a terminat renovările și a transformat casa pe care a cumpărat-o, acum artistul s-a apucat și de munca din curte. Se pare că acesta are veleități de gospodar, prezentându-și talentele și în mediul online.

Mai exact, recent, juratul de la Antena 1 și-a luat prin surprindere fanii și le-a arătat acestora cu ce își ocupă timpul la țară. Cum căldura a venit, Cheloo a ieșit să facă treabă în curte, iar prima sarcină de pe listă a fost cositul.

Acesta a pus mâna pe coasă și a declarat război ierbii din curte. S-a pus pe cosit, iar talentele sale de gospodar au uimit pe mulți. Artistul a postat în mediul online un clip în care muncește, iar internauții au fost surprinși să îl vadă într-o astfel de ipostază.

Cheloo s-a mutat la țară chiar înainte de pandemia, iar mutarea i-a prins extraordinar de bine. În timp ce mulți se plângeau de faptul că trebuie să stea în casă, artistul se bucura din plin de liniște naturii și de aerul curat.

„A fost foarte greu. Am fost izolat într-o curte de 6.000 de metri pătrați cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picior, am învățat să joc tenis de câmp”, a mărturisit Cheloo în 2020, când a fost întrebat cum s-a descurcat în pandemie, când a stat în izolare.