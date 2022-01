Tzancă Uraganu a vrut să-i ofere cadou o mașină de spălat unei femei, dar a fost numit mincinos! Care este adevărul din spatele intenției umanitare a artistului, dar și de ce nu a mai ajuns „cadoul” la femeia din Satu Mare, aflați de la CANCAN NEWS!

Chiar dacă a trecut perioada sărbătorilor, Tzancă Uraganu se ține de făcut cadouri. Ținta mărinimiei artistului a fost o femeie din Satu Mare, care l-a impresionat după ce i-a transmis un mesaj în care își manifesta nevoia de a avea o mașină de spălat.

Sensibilizat de povestea femeii, Tzancă Uraganu a trecut la fapte, însă distanța pare să fi fost cea care a oprit aparatul electrocasnic să ajungă în posesia beneficiarei. Manelistul a rugat-o să aștepte câteva zile, deoarece distanța este una considerabilă și nici nu se pricepe la comenzi online, însă femeia a făcut o postare în care îl numește neserios pe Tzancă, fapt ce l-a inflamat pe cântăreț.

„Am văzut că a postat că sunt neserios”

“Vreau să fac și eu un anunț în legătura cu mașina de spălat pe care am promis că o să o iau doamnei aceea, pentru că am fost impresionat de mesajul ei și chiar am vrut să o ajut. Am luat legătura cu ea și am înțeles că este din Satu Mare, dacă era pe undeva mai pe aproape mă descurcam mult mai repede să ajungă la ea, dar eu nu știu să fac comenzi online.

(CITEȘTE ȘI: TZANCĂ, FĂCUT KO DE UN ”ȘMECHER”)

I-am zis să aibă răbdare câteva zile și o să ajungă mașina la ea. Deja vorbisem cu cineva să-i dau banii lui, să plătească cu cardul, pentru că eu nu știu să fac chestiile astea, nu mă pricep! După care am văzut că a postat că sunt neserios și că mint lumea. Foarte urât din partea ei!”, a transmis Tzancă pe TikTok.

Gestul nu a rămas nepedepsit de Tzancă, femeia din Satu Mare supărându-l pe manelist, care nu i-a mai cumpărat, într-un final, mașina de spălat atât de dorită. Vedeți întreaga poveste la CANCAN NEWS.

Ce surprize vă mai așteaptă la CANCAN NEWS

Au apărut primele imagini cu Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu din vacanța exotică.

Plecați de mai bine de două săptămâni în Thailanda, cei doi par să se înțeleagă de minune, însă iubita juratului de la “Chefi la cuțite” nu ratează ocazia să-l ironizeze pe iubitul ei, spunând că are probleme cu nervii. CANCAN NEWS are toate imaginile și detaliile.

(NU RATA: CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU S-A ”COMBINAT” CU O ACTRIȚĂ CELEBRĂ)

Iar Puya continuă să uimească! Obișnuit să creeze conținut muzical cu mesaj, rapper-ul a povestit într-un podcast cu lux de amănunte cum arăta viața dependenților de substanțe interzise în România anilor 2000.

CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile uimitoare ale artistului.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.