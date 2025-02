Cum s-au cunoscut Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, de fapt. Motivul pentru care nu au ajuns în fața altarului după 11 ani de relație

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează un cuplu de ani de zile, însă recent, presa austriacă a detonat o adevărată bombă: celebrul parașutist ar fi înșelat-o pe vedetă. Deși bărbatul a negat acuzațiile, declarațiile amantei îl contrazic complet. Însă cum a început povestea de iubire dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner și de ce, după aproape 11 ani de relație, nu au ajuns în fața altarului?

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner sunt împreună de aproape 11 ani, iar pentru el, vedeta a renunțat la viața pe care o avea în România și s-a mutat în Elveția. Deși părea că în relația lor lucrurile merg bine, se pare că realitatea era alta, iar Felix a călcat strâmb.

Așa cum spuneam, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează un cuplu de aproape 11 ani. Cei doi s-au cunoscut într-un mod total neașteptat, atunci când vedeta din România a trebuit să îi ia un interviu parașutistului. Pentru Felix a fost vorba de dragoste la prima vedere, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și a invitat-o la cină.

Totuși, prima impresie pe care a avut-o Mihaela Rădulescu despre el nu a fost deloc una favorabilă. Dar Felix a fost cucerit pe loc de personalitatea Mihaelei și nu s-a lăsat până când nu a cucerit-o.

„M-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. S-a dus după colega mea și i-a cerut numărul meu, însă ea m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea. Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat”, declara Mihaela Rădulescu, potrivit revistatango.ro.

Deși începutul a fost dificil, Mihaela Rădulescu s-a îndrăgosti și ea, iar acum cei doi sunt împreună de mai bine de un deceniu. După atâția ani de relație, mulți s-au întrebat de ce vedeta și Felix Baumgartner nu au făcut pasul cel mare. Ei bine, Mihaela Rădulescu a oferit un răspuns clar în urmă cu câțiva ani, explicând că preferă să nu-și facă planuri pe care să nu le poată îndeplini.

Deși păreau un cuplu solid, recent, presa austriacă a dezvăluit că Felix Baumgartner ar fi avut o aventură cu o femeie din Elveția. Potrivit publicației Bunte.de, sportivul ar fi fost surprins într-o cameră de hotel din Berlin, alături de o femeie de naționalitate elvețiană, care lucrează în domeniul financiar. Se pare că relația lor nu a fost doar o aventură de o noapte, ci ceva mai serios, având în vedere că cei doi împărtășeau aceeași pasiune pentru sporturile extreme.

Femeia susține că nu știa despre relația lui de lungă durată cu Mihaela Rădulescu și a simțit nevoia să își spună partea de adevăr. Vezi mai multe detalii despre aventura lui Felix Baumgartner – AICI.

„Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta. I-am trimis un mesaj text să îi spun că trebuie să spună adevărul. Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el. Și, mai ales, nu sunt o adolescentă care vrea să ajungă în presă!”, a declarat femeia.