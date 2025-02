Felix Baumgartner a tradus-o pe Răduleasca! Amanta a rupt tăcerea! Un an de întâlniri ascunse, în hoteluri și pe barcă, în timp ce Mihaela trăia în iluzia fericirii

Felix Baumgartner, celebrul parașutist, pare că ar fi sărit și peste reguli în relația cu Mihaela Rădulescu (P.S. după ce a sărit dintr-o balon cu aer cald la o altitudine de 39.000 de metri), conform unei povești incendiare din presa austriacă. Potrivit publicației news.at, Felix nu a fost tocmai „sfânt” în această relație, iar un episod apărut recent aruncă o lumină mai puțin favorabilă asupra lui. Se pare că timp de un an, Baumgartner at fi avut o idilă cu o elvețiancă, iar amanta nu ar fi avut habar de relația sa serioasă cu fosta prezentatoare din România. CANCAN.RO are detalii incendiare!

Mihaela Rădulescu și Felix sunt împreună de aproape 10 ani, dar niciodată în timpul relației lor nu s-a vorbit despre o a treia persoană. Mihaela a renunțat aproape definitiv la România și s-a mutat cu el în bogata Elveție.

Se pare că, în realitate, ca orice love story care pare perfect pe Instagram și Facebook, ascunde și secrete ”murdare”, care mai devreme sau mai târziu ies la iveală …

Un ziar austriac a scos la iveală o presupusă infidelitate a lui Felix Baumgartner, care nu ar fi fost doar un episod izolat, ci mai degrabă o relație clandestină ce s-ar fi desfășurat pe durata unui an! Să luăm informațiile după cum au fost relatate în news.at…

Potrivit publicației, zvonurile au apărut inițial pe Bunte.de, una dintre cele mai cunoscute reviste mondene din Germania. O sursă anonimă susținea că Felix Baumgartner ar fi fost surprins într-o cameră de hotel din Berlin în compania unei femei de naționalitate elvețiană, care lucrează în domeniul financiar. Aceasta nu ar fi fost doar o aventură de o noapte, ci o relație secretă, consolidată prin pasiunea comună pentru sporturile extreme.

Felix Baumgartner și misterioasa femeie s-ar fi cunoscut la Zürich printr-un prieten comun și ar fi petrecut timp împreună la Arbon, unde sportivul deține o casă. Mai mult, se pare că aceasta ar fi crezut că relația lor este una reală, fără să știe că bărbatul este încă într-o relație serioasă cu Mihaela Rădulescu.

Baumgartner nu ar fi lăsat lucrurile nerezolvate. Pe Facebook a venit rapid cu o reacție fermă la un moment dat, însă în România nu a făcut ecouri mesajul său, neștiindu-se contextul: „Sunt sigur că Einstein nu se gândea la toate femeile care s-au declarat iubitele mele atunci când a spus că imaginația este mai importantă decât cunoașterea”, a scris el. Apoi, a adăugat un mesaj clar și răspicat pentru toți cei care îndrăznesc să pună la îndoială relația lui: ”Lăsați-mă să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg, ea este SINGURA iubită din viața mea, iubirea vieții mele și femeia inteligentă și sexy la care am visat mereu – mă iubește cu adevărat așa cum sunt!”.

Presupusa amantă rupe tăcerea

Misterioasa „doamnă A.” nu a rămas indiferentă față de vâlva creată și a decis să intervină personal. Într-un gest surprinzător, aceasta a contactat redacția news.at, solicitând dreptul la replică.

„Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta”, a mărturisit doamna A. la telefon, adăugând că, deși aprecia că Felix a lămurit totul pe Facebook, lucrurile nu sunt chiar atât de clare. „I-am trimis un mesaj text să îi spun că trebuie să spună adevărul. Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el. Și, mai ales, nu sunt o adolescentă care vrea să ajungă în presă!”.

Misterioasa doamnă A. ar fi susținut că relația lor a fost păstrată foarte bine la secret, deoarece nici măcar prietenele ei nu știau că ea și Baumgartner erau apropiați și au petrecut timp împreună inclusiv la un hotel.

„ Ce s-a întâmplat acolo nu vreau să comentez”, a declarat presupusa amantă, potrivit aceleiași surse.

Felix Baumgartner a negat toată situația și a rămas ferm pe poziție, spunând mereu că Mihaela Rădulescu este femeia alături de care își vede viitorul.

