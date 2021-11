Cum scapă Alex Bodi de închisoare și ce șanse are să revină la „fosta”

Chinul pare să fi luat sfârșit pentru Alex Bodi! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu iese din spatele gratiilor, după ce magistrații l-au plasat sub control judiciar. Și, coincidență sau nu, Daria Radionova, fosta lui iubită, pare să-i fi spus adio bărbatului alături de care se vedea căsătorită. Rămâne de văzut dacă povestea de dragoste dintre Bodi și Daria se va relua sau va rămâne adânc îngropată în trecut.

Aflat în spatele gratiilor, după ce magistrații au decis arestarea preventivă în cazul său, Alex Bodi primește o veste bună! Va fi eliberat, dar plasat sub control judiciar. Așadar, în câteva zile, fostul soț al Biancăi Drăgușanu va putea vedea lumina zilei, însă are de respectat câteva obligații. Judecătorii au decis plasarea lui Bodi sub control judiciar pentru 60 de zile, iar el va trebui să se prezinte de fiecare dată când este chemat de judecătorul de cameră preliminară. De asemenea, va trebui să anunțe autoritățile când își schimbă locuința și să se ducă la poliție oricând este chemat.

Soarta îi surâde peste noapte ex-soțului Biancăi Drăgușanu

În plus, lui Bodi îi este interzis să ia legătura cu persoanele vătămate. În cazul nerespectării interdicțiilor, controlul judiciar ar putea fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestul preventiv.

Coincidență sau nu, în același timp, Daria Radionova, fosta iubită a lui Alex Bodi, pare să fi rupt logodna. Ne aducem aminte că, în urmă cu doar câteva săptămâni, poza într-o femeie îndrăgostită până peste cap de artistul iranian Pooyan Mokhtari.

(VEZI AICI: DARIA RADIONOVA ȘI POOYAN MOKHTARI S-AU DESPĂRȚIT! ÎN URMĂ CU O LUNĂ, RUSOAICA ERA CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE DE ARTIST)

Cu toate acestea, în ultima perioadă, fotografiile de cuplu, postate pe conturile de socializare ale celor doi, au dispărut, fapt ce poate însemna că s-a rupt lanțul de iubire. Și nu putem să nu ne întrebăm dacă între cele două evenimente nu ar exista o legătură, iar Alex Bodi și Daria Radionova își vor mai da o altă șansă.

Cum au ajuns la împăcare Daminuță și soția lui

CANCAN NEWS continuă cu noi exclusivități. Cristian Daminuță și soția lui, Mădălina, au mai dat o șansă poveștii lor de iubire! După ce au fost la un pas să semneze actele de divorț, acum, apele s-au liniștit și sunt mai fericiți ca niciodată. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, Mădălina a vorbit despre cum au simțit perioada despărțirii, dar și despre cum li s-a schimbat relația.

“Am trecut ușor de acea separare care a liniștit apele tulburi dintre mine și Cristian. Aveam mare nevoie ca acea tensiune să se elimine. Am învățat în această perioadă să ne stăpânim unul pe celălat. Sunt momente tensionate, ca în multe alte cupluri și familii. Inevitabil, se întâmplă, dar important e ca și pentru noi să găsim soluții și să reparăm ceea ce se poate”, a spus Mădălina. Declarațiile complete le puteți vedea dacă apăsați pe butonul PLAY.

Fostul soț al Andei Adam, primele și singurele declarații despre divorț

Tot la CANCAN NEWS, Sorin, fostul soț al Andei Adam, face primele și singurele declarații despre divorț. Șase ani a durat povestea lor de iubire, dar, din varii motive, în urmă cu un an, Anda Adam și Sorin au decis să meargă pe drumuri separate.

CANCAN NEWS: Cum ai reacționat când ai aflat că Anda și-a refăcut viața? Ți s-a părut că s-a produs totul prea repede?

SORIN: Nu m-a uimit deloc…

(NU RATA: ANDA ADAM ȘI IUBITUL, MOMENTE FIERBINȚI LA PISCINĂ)

CANCAN NEWS: Ce părere ai despre faptul că Anda a declarat că cererea în căsătorie, care a avut loc recent, este unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei?

SORIN: Pentru mine, cel mai frumos moment din viață a fost atunci când a venit pe lume fetița noastră.

Mai multe detalii vedeți la CANCAN NEWS, iar interviul integral îl puteți citi doar pe CANCAN.RO, de la ora 24.00.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.