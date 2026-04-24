Acasă » Știri » Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană

Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană

De: David Ioan 24/04/2026 | 08:20
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană

Condițiile dure din competiția Survivor România transformă orice rutină de îngrijire personală într-o provocare reală, iar modul în care concurentele reușesc să se epileze în jungla dominicană a devenit un subiect discutat de mai multe foste participante.

Regulile emisiunii sunt stricte, iar accesul la produse de igienă este aproape inexistent, ceea ce obligă femeile să găsească soluții alternative sau să se pregătească din timp pentru lunile petrecute în concurs.

Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt

Regulamentul interzice aducerea în bagaj a obiectelor de îngrijire personală precum aparate de ras, pensete, creme depilatoare sau ceară. Concurenții intră în competiție doar cu câteva articole vestimentare și cu strictul necesar, adică o periuță și o pastă de dinți.

În lipsa altor produse, majoritatea concurentelor aleg să facă epilare definitivă cu laser cu câteva luni înainte de plecare. Această procedură este considerată singura variantă care poate asigura o piele netedă pe durata celor trei până la șase luni de concurs, fără a depinde de ustensile pe care nu le pot avea în bagaj.

Chiar și cu această pregătire, situațiile neprevăzute apar. În momentele în care părul începe să crească, unele concurente recurg la metode improvizate, folosind obiecte ascuțite găsite în camp sau smulgând firele manual. Totuși, în condițiile de subzistență din junglă, epilarea devine rapid o preocupare secundară, deoarece foamea, epuizarea și lipsa resurselor pun presiune pe fiecare participant.

Vica Blochina, fostă concurentă, a povestit cât de dificil a fost să se adapteze la lipsa produselor de igienă.

Ea a explicat că singurul obiect primit ulterior a fost o lamă de ras, oferită abia după o săptămână.

„Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie. Ni s-a dat o lamă cu chiu, cu vai”, a relatat aceasta, descriind disconfortul fizic și psihic resimțit în junglă.

O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană

Aceasta a vorbit și despre dificultatea de a folosi toaleta în condițiile din Republica Dominicană, menționând că situația i-a provocat un puternic disconfort. Fosta Faimoasă a spus că lipsa unei oglinzi și imposibilitatea de a-și îngriji părul au făcut experiența și mai dificilă.

„Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat”, a mărturisit ea.

Vica Blochina a explicat că expunerea la soare i-a provocat o alergie puternică și că s-a confruntat cu umflături, iritații și mușcături de insecte. Chiar dacă experiența a fost dificilă, ea a spus că și-a asumat participarea, însă nu ar mai repeta-o.

„Eu sunt o femeie cochetă și îmi place să arăt bine. Nu aș mai repeta experiența asta. Îmi pare rău că nu am avut o oglindă, să pun măcar un rimel sau un creion”, a adăugat aceasta.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
