Cum se face plata la CASS de la 1 ianuarie 2026 pentru românii cu venituri din activități independente

Anunț important pentru românii cu venituri din activități independente! Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de lege actualizat care include noile taxe din cadrul pachetului 2 de măsuri fiscale. Iată tot ce trebuie să știi!

Acest nou proiect aduce schimbări importante, printre care creșterea valorii impozabile pentru locuințele și terenurile deținute de persoane fizice, iar pentru societățile cu o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei se va stabili un capital social minim de 500 de lei.

Anunț pentru românii cu activități independente

Pe lângă alte ajustări pentru companii și persoane fizice, este vizată și extinderea bazei de calcul la CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile provenite din activități independente.

Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului privind acest proiect de lege care face parte din cele șase acte normative incluse în pachetul 2 de măsuri.

Mai mult, proiectul prevede majorarea plafonului anual maxim utilizat pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), scrie capital.ro. Vizate de acest aspect sunt persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, iar măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026.

La determinarea bazei anuale de calcul a CASS, se va folosi valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărârea Guvernului, în limita plafonului de 72 de salarii minime brute pe țară.

Această schimbare se va petrece indiferent de posibilele modificări ale salariului minim pe parcursul anului.

„Măsura are ca scop și reducerea decalajului de taxare a muncii între veniturile din activități independente și veniturile din salarii și asimilate salariilor”, se precizează în nota de fundamentare, potrivit sursei citate.

CITEȘTE ȘI:

Veste dezastruoasă pentru pensionari venită de la Minister! Românii care pierd câteva sute de lei la pensie

Indemnizația pentru creșterea copilului, redusă din septembrie 2025. Câți bani pierd părinții