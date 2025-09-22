Veste dezastruoasă pentru pensionari venită de la Minister! Românii care pierd câteva sute de lei la pensie

Ministrul Muncii a făcut un anunț important pentru milioane de români. Florin Manole a transmis că pensiile nu mai cresc până la 1 ianuarie 2027. Seniorii vor pierde sute de lei, deși legea prevede indexarea cu rata inflației în fiecare an.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că VPR (valoarea punctului de referință) nu va mai crește până la 1 ianuarie 2027. În anul 2026, pensiile ar fi trebuit să crească cu 7%. De indexarea pensiilor din 2026, ar fi trebuit să beneficieze 4.000.000 de pensionari, dar pensiile nu vor fi indexate de la 1 ianuarie 2026, așa cum prevede legea.

Decizia care îi va înfuria pe seniori

De exemplu, în cazul unui pensionar cu o pensie de 2.000 de lei, ar fi trebuit să primească suma de 2140 de lei, dar nu se va întâmpla asta. Pierderea acestuia este de 140 de lei în fiecare lună. În cazul unei pensii de 4.000 de lei, suma pierdută ajunge la 280 de lei, iar la o pensie de 5.000 de lei, suma pierdută va fi de 350 de lei.

Florin Manole a precizat că această decizie vine după majorările din ultimii ani, în special, creșterea de 40% din anul 2024, dar și recalcularea din toamna aceluiași an. Lovitura vine după ce seniorii se confruntă acum și cu plata CASS la pensie. La o pensie de 5.000 de lei, CASS-ul care se reține este de 200 de lei, ceea ce înseamnă că unei persoane cu această sumă, îi rămâne valoarea netă de 4.800 de lei. În loc de noi creșteri, pensionarii se confruntă, mai degrabă, cu o tăiere.

Această decizie a activat, din nou, discuțiile despre pensiile speciale. În timp ce câteva milioane de români pierd câteva sute de lei lunar, magistrații rămân cu aceleași sume colosale. Aceștia au pensii medii de peste 25.000 de lei, dintre care doar o foarte mică parte se duc la contribuții. Practic, aproximativ 18.000 de lei, reprezintă un bonus acordat de stat.

Mai mult decât atât, alte categorii speciale de pensionari primesc indemnizații de sub 1.000 de lei, iar Datele Casei Naționale de Pensii scoate la iveală diferențele uriașe: 900 de lei pentru cei defavorizați, până la zeci de mii de lei pentru cei privilegiați de lege.

