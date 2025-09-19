Românii care riscă să rămână fără pensii de la 1 octombrie 2025. Care este motivul

O mulțime de pensionari s-ar putea trezi fără pensii începând cu 1 octombrie 2025. Motivul? Mulți nu au trimis încă așa-numitul certificat de viață, document obligatoriu care, potrivit noii legislații, trebuie completat și depus de două ori pe an. Cei care nu se conformează riscă să rămână fără venituri timp de mai multe luni.

Pensionarii români care trăiesc în străinătate mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a demonstra autorităților că sunt în viață. Dacă până anul trecut documentul trebuia trimis o singură dată pe an, acum legea s-a schimbat. Certificatul trebuie transmis de două ori: o dată până la 31 martie și a doua oară până la 30 septembrie. Mulți pensionari nu au aflat de această modificare și riscă să rămână fără pensie chiar de luna viitoare.

Românii care riscă să rămână fără pensii

Certificatul de viață este un document pe care pensionarii români din străinătate trebuie să îl depună la casele de pensii de care aparțin, pentru a demonstra că beneficiază în continuare de acest drept. Dacă în trecut casele de pensii trimiteau direct formularul, acum responsabilitatea cade pe umerii pensionarului, care trebuie să se ducă în fața unei autorități legale din țara unde locuiește, să îl completeze și să îl trimită în România.

„Până la 1 septembrie anul trecut, noi trimiteam modelul certificatului de viață pensionarului, iar acesta îl completa și îl returna. Cu legislația actuală se va duce în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, autoritatea certificând acest fapt, iar titularul dreptului de pensie are obligația de a-l transmite la datele arătate”, a explicat Stelian Stoica, director adjunct al Casei de Pensii Mureș.

Însă, marea problema este că foarte mulți pensionari nu știu despre noua obligație sau pur și simplu au ratat termenul. În județul Mureș, spre exemplu, din aproape 12.000 de pensionari care trebuie să depună certificatul, doar 7.000 au făcut acest lucru până acum.

„Până în acest moment s-au depus undeva între 60-70% din numărul de beneficiari de drepturi de pensie plătiți în străinătate. Am întâmpinat acest neajuns la depunere la 30 martie și foarte mulți pensionari au depășit acest termen. Nu au trimis acest certificat de viață decât în lunile aprilie-mai”, a mai spus Stelian Stoica.

Cei care nu depun certificatul de viață la timp riscă suspendarea pensiei începând cu 1 octombrie. Asta înseamnă că banii nu vor mai intra pe card, iar reluarea plății se va face abia după ce documentul ajunge la Casa de Pensii.

În prezent, peste 86.000 de pensionari români își petrec bătrânețea în afara țării. Cele mai multe pensii ajung în Germania, Spania, Austria, Ungaria și Franța. Vestea bună este că certificatul de viață se poate trimite și online, prin e-mail, dar și prin poștă sau prin intermediul unei persoane împuternicite. Astfel, pensionarii mai au câteva zile la dispoziție pentru a trimite documentele.

