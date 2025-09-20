Indemnizația pentru creșterea copilului, redusă din septembrie 2025. Câți bani pierd părinții

Deciziile recente ale autorităților privind indemnizațiile pentru creșterea copilului au stârnit ample discuții și valuri de nemulțumire în rândul părinților. Schimbările fiscale au venit într-un moment considerat deja dificil, marcat de scumpiri și presiuni financiare asupra familiilor.

Începând cu luna septembrie, părinții aflați în concediu de creștere a copilului s-au confruntat cu o reducere a indemnizațiilor de aproximativ 10%. Măsura, introdusă de Guvernul condus de Ilie Bolojan prin aplicarea contribuției la sănătate (CASS), s-a tradus în pierderi lunare ce pot ajunge până la 850 de lei. Situația este resimțită cu atât mai acut în contextul scumpirilor semnificative la alimente și produse destinate copiilor.

Pentru mulți părinți, sumele reținute acopereau cheltuieli de bază precum mâncare, scutece și alte produse esențiale.

„10% înseamnă mult. Înseamnă 200 lei sau 850 lei și pentru fiecare înseamnă mult. De 200 lei poți să cumperi diverse lucruri, să nu mai vorbim de toate costurile care sunt”, a explicat o mamă aflată în concediu pe rețelele de socializare.

S-au făcut mai multe petiții în urma anunțului ministrului

Nemulțumirea generală s-a transformat rapid într-o mișcare de protest online. Părinții au început să strângă semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională, argumentând că aplicarea CASS după calcularea venitului net echivalează cu o formă de dublă impozitare. În plus, aceștia atrag atenția că nu au avut posibilitatea de a decide singuri asupra contribuției.

Concret, pierderile anuale pot ajunge la aproximativ 10.200 de lei. Mulți susțin că, dacă ar fi avut opțiunea să achite direct contribuția de 2.430 de lei la ANAF, familiile ar fi rămas cu aproape 8.000 de lei în plus la final de an.

Guvernul justifică măsura prin necesitatea de a crește numărul contribuabililor la sistemul public de sănătate, unde sunt deja aproape 10 milioane de plătitori. Însă reacțiile din societate sunt critice. Mai multe petiții au fost lansate online, iar părinții avertizează că taxarea suplimentară riscă să descurajeze natalitatea.

„Taxarea suplimentară a părinților nu face decât să descurajeze nașterile și să adâncească declinul populației”, se arată într-o postare pe Facebook.

