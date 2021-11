Cum se înțelege Pepe cu nașii săi, după divorțul de Raluca Pastramă? Ce a spus artistul despre Andra și Cătălin Măruță

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat anul acesta. Iar, la câteva luni de la desfacerea oficială a actelor, cei doi și-au refăcut viețile. Cum se înțelege artistul în prezent cu nașii, Andra și Cătălin Măruță, după divorț?

Pepe și nașii, Andra și Cătălin Măruță, au rămas în relații foarte bune, după divorțul de fosta parteneră, Raluca. În cadrul unui podcast realizat de Cosmin Seleși, Pepe a răspuns la mai multe întrebări legate de natura relației lor, după ce actul căsătoriei a fost desfăcut. După opt ani de mariaj, cântărețul Pepe și Raluca au decis să pună capăt relației, însă, în continuare, nașii Andra și Cătălin Măruță le-au rămas alături. Cosmin Seleși a ținut să îl întrebe pe Pepe despre acest aspect, având în vedere faptul că, după căsnicia anterioară, artistul și fosta parteneră nu își mai vorbesc de mai bine de zece ani. Despre acest subiect se vorbise în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, când Oana Zăvoranu a fost invitată.

”Toată pata ți s-a pus de la divorțul cu Pepe. Până atunci noi ce am avut de împărțit? Divorțează Pepe de Oana Zăvoranu. S-a produs divorțul și atunci țin minte că te-am sunat, am venit la tine, ți-am povestit și ți-am zis că povestim, să vedem ce se întâmplă. Cu tine aveam o relație mai apropiată, lucrasem împreună mâncasem împreună un covrig. Tu nu ai vrut să vii. Au avut mai mulți bani ăia de la Antena 1. (…) Eu l-am sunat apoi pe Pepe, cu care nu aveam așa o relație”, a dezvăluit Cătălin Măruță pe YouTube.

Cum se înțelege Pepe cu nașii săi, după divorțul de Raluca Pastramă?

Cosmin Seleși a ținut să îl întrebe pe artistul Pepe cum se înțelege în prezent cu nașii săi. Andra și Cătălin Măruță le-au fost alături, iar acum Pepe a dezvăluit, în cadrul podcastului, natura relației dintre ei. Iată dialogul dintre Pepe și Cosmin Seleși, mai jos:

Cosmin Seleși: Mai e nașu’?

Pepe: Păi nu e pentru copii?

Cosmin Seleși: A rămas?

Pepe: Păi da.

Cosmin Seleși: Mai vorbiți?

Pepe: Păi da, normal.

Cosmin Seleși: Mai sunteți prieteni în continuare?

Pepe: Păi ce legătură are? Ne certăm și cu finii?

Cosmin Seleși: Adică nu s-au supărat nașul și cu nașa.

Pepe: De ce să se supere?

Cosmin Seleși: Că te-ai despărțit de doamna.

Pepe: Hai, mă, pe bune?

Cosmin Seleși: Aaa, deci ați rămas în relații. Și de ce nu te duci la podcast-ul lui?

Pepe: Păi ce m-a chemat? Încă nu.

Cosmin Seleși: Nu te-a chemat nașu’ la podcast?

Pepe: Nu

Cosmin Seleși: Tu te-ai certat cu Măruță?

Pepe: Nu, mă, ce ai? Nu am fost la el în emisiune când am lansat ultima piesă?

Cosmin Seleși: Dar mai vorbiți?

Pepe: Da.

Sursă foto: captură video Youtube / Instagram