Cum se pregătește croitoreasa de la “Românii au talent” pentru semifinala sezonului 9! Ana Maria Pantaze a ținut să se afle chiar de la ea

Preselecțiile sunt în toi la “Românii au talent”, sezonul #9suprem, însă Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a luat Golden Buzz și merge direct în semifinala concursului, se pregătește pentru acel moment important. Ea a făcut publice două filmări în care cântă una dintre melodiile trupei Abba. Fanii au reacționat pozitiv, dar i-au atras și atenția concurentei de la show-ul care rulează la Pro TV.

Cum se pregătește croitoreasa de la “Românii au talent” pentru semifinala sezonului 9

Ana Maria Pantaze exersează pentru semifinala de la “Românii au talent” cum știe ea mai bine! Iar printre trucurile pe care le folosește se numără acela de a cânta în continuare în localuri unde se face karaoke. În urmă cu câteva ore, ea a postat pe pagina sa de Facebook două dintre filmările realizare în acele momente în care interpretează piesa “Mamma Mia” a legendarei formații Abba. În timp ce unii dintre fani au felicitat-o și i-au spus că ea deja a câștigat premiul cel mare de la “Românii au talent” – reprezentat de ei, publicul –, alții au sfătuit-o să fie atentă la melodia pe care o va alege ca să o cânte în semifinala de la “Românii au talent”. Multora dintre internauți, Ana Maria Pantaze le-a răspuns sincer: “Vă mulțumesc 🤗☺”.

“Ana Maria Pantaze, marele premiu l-ai câștigat, noi (publicul) suntem marele premiu…”, “Repet, mare mare atenție ce piesa vei aborda în semifinală, trebuie să fie mult mai tare decât cea din audiții, pentru că în calificări, ne-ai dat pe spate. Îți va fi foarte greu. Muzica în localul ăla merge îngrozitor de tare, vocea nu e pe nicăieri, se pierde în zgomotul acela infernal… Te urmăresc, fetițo și ai votul meu”,“Îmi place mult, Ana Maria ! Dar n-aș vrea să te supăr, muzica este prea tare și îți acoperă acel timbru muzical foarte plăcut. Îți doresc o seară minunată alături de cei dragi ție!”, “La concurs te gândești? Sau te retragi în plină glorie? Distracție plăcută!”, “Calitatea sunetului sau zgomotul de fond u te-au pus suficient în valoare… am intuit interpretarea… dar știu că poți mai mult…!” sunt cinci dintre numeroasele mesaje pe care le-au strâns cele două înregistrări. Vă reamintim că la audiții, Ana Maria Pantaze a cântat “I’d rather go blind”, melodie care aparține regretatei artiste Etta James.

Regula Golden Buzz de la “Românii au talent”

Golden Buzz-ul – butonul auriu poziționat în centrul mesei juriului, care, odată apăsat, trimite un concurent direct în semifinala emisiunii “Românii au talent”. Acesta poate fi folosit o singură dată de fiecare jurat și este marcat de un moment spectaculos de lumini în cadrul show-ului.