Cum o descriu, de fapt, cunoscuții pe Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la “Românii au talent”! Puțini se așteptau la ASTA

Ana Maria Pantaze, surpranumită croitoreasa de la “Românii au talent”, este un fenomen în țara noastră! Și, de când s-a aflat despre harul cu care a fost înzestrată, ea s-a ales cu mulți fani, care își doresc să știe cât mai multe despre viața și pasiunile sale. Recent s-a aflat cum se comportă cu prietenii săi, de fapt, concurenta care a luat Golden Buzz în cadrul show-ului de la Pro TV.

Cum o descriul, de fapt, cunoscuții pe Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la “Românii au talent”

În prima ediție a emisiunii “Românii au talent”, sezonul #9suprem, milioane de oameni au descoperit ce voce de aur are Ana Maria Pantaze, o croitoreasă din București fără studii muzicale. Tânăra i-a cucerit pe mulți cu talentul ei și, potrivit prietenilor săi, ea are un suflet mare. Aceștia au povestit că brunetei îi place foarte mult să ofere cadouri şi că, deși are un salariul modest, ea le cumpără tuturor apropiaţilor atenţii. Mai mult, Ana Maria Pantaze e foarte atentă când ia daruri: acestea au întotdeauna o legătură cu una dintre pasiunile celui care va fi surprins.

“Este o persoană deosebită. Le face prietenilor surprize şi le arată că îi cunoaşte cu adevărat prin darurile speciale, cu un mesaj clar, pe care le face. Este un om foarte bun şi extrem de creativ”, a spus o sursă din anturajul concurentei de la “Românii au talent”, relatează wowbiz.ro.

