A fost implicat într-o legătură amoroasă care l-a ajutat foarte mult însă lucrurile nu au evoluat în direcția pe care și-ar fi dorit-o! Jador dezvăluie că are nevoie de o perioadă de repaus, în care să nu se implice în relații și să-și dea seama în cine poate avea încredere.

Relația cu Georgiana nu a avut parcursul la care s-ar fi așteptat, iar, la câteva zile după ce a admis că s-a împăcat cu ea, a venit și despărțirea. Dezamăgirea lui Jador e mare, după cum afirmă chiar el, așa că ar avea nevoie de o perioadă pentru a se reface.

„Am realizat că sunt singur”

Asta nu înseamnă că va respinge femeile frumoase care-i dau târcoale, ci doar că nu se va implica într-o relație serioasă cu ele.

“Nu pot să-mi fac o relație prea curând! Am cunoscut foarte multe femei mișto, doar că… Fizic, de multe ori, mă îndrăgostesc, dar nu înseamnă că avem o relație. Cel mai mult contează vibe-ul, nu fizicul. Multe fete au acel ceva, dar… E greu! Am realizat că sunt singur, după despărțirea de Georgiana, nu mai am un om de bază pe lângă mine”, a povestit Jador în podcastul “Roxana te dezbracă de secrete”.

