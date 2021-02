“Familia Smiley” și “Familia Speak”, la masă în așteptarea bebelușei

Este un lucru cunoscut, “Familia Smiley” și “Familia Speak” sunt nedespărțite. Nu doar că petrec vacanțele împreună, dar ies și la restaurant tot în „formula de 4”. Iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu Smiley & Gina Pistol + Speak & Libelula.

Graviduța Gina, care se află pe ultima sută de metri cu sarcina, nu pare să se teamă de COVID, din moment ce a ales să nu poarte mască. Este „contrastul” din imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă și în care cei patru, prieteni la cataramă, ies din restaurant și se întreaptă către mașinile puse la ”odihnă” în parcare. (CITEȘTE ȘI: SMILEY, DEZVĂLUIRE ÎN DIRECT! CUM L-A ANUNȚAT GINA PISTOL CĂ VA DEVENI TĂTIC)

Gina Pistol și Smiley, la taclale cu Speak și Ștefania

La un moment dat, când mai avea puțin până la mașină, nici Ștefania nu mai suportă masca și o dă jos, după care se face mai bine înțeleasă. Cei patru au tras la un restaurant din inima Capitalei, unde au pus țara la cale, așa, ca prieteni de nedespărțit. Mai ales că Gina și Smiley numără zilele până când vor deveni părinți.

După aproape două ore, cei patru părăseau incinta și, ușor, ușor, cu pași mărunți s-au îndreptat către mașinile lor. Au discutat și pe trotuar, iar la un moment dat drumurile lor s-au despărțit. Speak și ”Libelula” au ajuns primii la mașina care era parcată în apropiere. (NU RATA: SMILEY, DECLARAȚII COPLEȘITOARE ÎNAINTE CA GINA PISTOL SĂ NASCĂ)

Gina și Smiley au avut ceva pași de făcut, dar le-a priit ușoara plimbare. Au luat-o pe trotuar, iar din mers, artistul a cuprins-o pe iubita lui de mijloc, pentru a o proteja, parcă. Apoi, atenți în stânga și-n dreapta, au traversat. Pe partea cealaltă îi aștepta mașina. Au urcat și, în scurt timp, au ajuns acasă.

Smiley, declarație de dragoste pentru Gina și micuță

Smiley avea să-i facă și radiografia celei care va deveni cât de curând mămică. „E o fată cu suflet mare, foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare. Nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină.

De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv. Dar mă ajută pur și simplu pentru că nu pune presiune. Nu pune întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile sau orele petrecute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om”, a mărturisit Smiley. (AFLĂ ȘI: SMILEY A LUAT-O ÎN BRAȚE PE GINA PISTOL ȘI A TRANSMIS MESAJUL. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN NOUL AN)

Avea să povestească și cum s-a îndrăgostit de ea. „M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere. Ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural”, a spus Smiley.

Care avea să dea și detalii, unele haioase, despre fetiță. ”Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e OK. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a punctat Smiley.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.