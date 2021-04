Fostul premier Adrian Năstase se relaxează într-o binemeritată vacanță în Egipt. Nu singur însă, ci împreună cu soția, fiul cel mare și nepoții.

Adrian Năstase și-a făcut bagajele și a plecat în Egipt, împreună cu familia. Politicianul se relaxează în Sharm El Sheikh, un oraș situat în partea de sud a peninsulei Sinai, în regiunea egipteană Janub Sina’.

Orășelul este renumit pentru varietatea de corali şi pentru bogăţia lumii marine, așa că Adrian Năstase a profitat de acest lucru și a ieșit la o sesiune de înot, într-una dintre zile. Politicianul a povestit, în detaliu, experiența trăită pentru prima oară.

”Pentru prima dată, am înotat deasupra unui recif de corali. Se spune că cel din Marea Roșie este al doilea din lume ca frumuseţe. Mie mi s-a părut mirific. Am înţeles că sunt mii de pasionaţi care vin în fiecare an pentru a face aici scufundări. O întreagă industrie. Am călătorit o zi întreagă pe un vaporaş care ne-a dus şi la o insulă de nisip.

De-a lungul anilor, am fost de mai multe ori în Egipt. M-am întâlnit cu mulţi dintre liderii lor – Boutros Boutros Ghali, Meguid, Moubarak şi mulți alții. Nu am avut vreme, din păcate, să «vizitez”» locurile speciale – piramidele, delta Nilului. Sharm El Sheikh. Hotelul pare ocupat de ruşi şi de români. Românii par mai mulţi!”, a povestit Adrian Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase, în formă maximă la 70 de ani

La 70 de ani, celebrul politician este într-o formă de zile mari! Se pare că Adrian Năstase a adoptat, în ultimii ani, un stil de viață sănătos și a făcut multă mișcare. Iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Hotelul în care este cazat fostul premier al României are foarte multe piscine, iar Adrian Năstase a înotat zilnic.

”Hotelul în care locuim este într-o zonă izolată, cu mai multe resorturi. Pare construit pentru copii (inclusiv nepoții noștri). La mal, apa mării are cam 30 de cm pe o distanță de vreo 500 de metri de la țărm. În schimb, foarte multe piscine. Vremea, foarte frumoasă – temperatura de 30-32 grade, cu o ușoară briză după-amiaza”, a mai spus politicianul.