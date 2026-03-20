Cum se simte actorul Constantin Zamfirescu după operația complexă suferită pe cord. Ce vedetă a venit din America să îl viziteze la spital

Actorul Constantin Zamfirescu, cunoscut publicului pentru rolul lui Gogoașă din serialul Trăsniții, a trecut cu bine printr-o intervenție chirurgicală complexă pe cord deschis, realizată în luna martie 2026. Operația a avut loc pe data de 18 martie, după ce fusese amânată de două ori din motive independente de voința sa.

Prima amânare a intervenit în urma unor probleme de sănătate apărute brusc, actorul fiind diagnosticat cu gripă, situație care a făcut imposibilă efectuarea operației în condiții de siguranță. Ulterior, o a doua reprogramare a fost necesară din cauza indisponibilității medicului chirurg, care a fost nevoit să participe la un congres medical internațional. Aceste întârzieri au prelungit perioada de incertitudine și tensiune, însă în cele din urmă intervenția a fost realizată cu succes.

Andreea Marin a fost alături de Gogoașă

Problemele cardiace ale actorului au fost cauzate de o malformație congenitală descoperită relativ târziu, în mod întâmplător. Afecțiunea, deși existentă încă de la naștere, nu a prezentat simptome evidente o perioadă îndelungată, ceea ce a făcut ca diagnosticul să vină ca o surpriză atât pentru el, cât și pentru cei apropiați. Odată identificată, situația a necesitat o intervenție chirurgicală majoră, singura opțiune viabilă pentru corectarea problemei și prevenirea unor complicații grave.

După intervenție, evoluția actorului a fost una favorabilă. Acesta a petrecut o perioadă scurtă la terapie intensivă, fiind monitorizat atent de echipa medicală. Recuperarea a început rapid, iar primele semne au fost încurajatoare. La scurt timp după operație, a fost capabil să înceapă ședințele de kinetoterapie, un pas important în procesul de revenire.

Alături de el a fost și Andreea Marin, care de când a ajuns în România a și plecat la spital pentru a fi alături de actor. În tot acest parcurs vedeta a fost alături de actor și l-a sprijinit.

„Ce bucurie! Abia am așteptat să revin de peste ocean și să-l văd pe @zamzuuu (actorul Constantin Zamfirescu ce ne-a adus atâta timp zâmbete pe micul ecran) proaspăt ieșit de la ATI, unde a stat doar în prima zi după operația complexă pe cord realizată cu succes. Am intrat cu grijă și mi-am propus din start să nu stau decât câteva minute, îi promisesem că ne vom vedea imediat ce ajung în țară. Și l-am găsit zâmbind și optimist, deja după prima ședință de recuperare de kinetoterapie, cu gândul la oamenii care au donat cu generozitate pentru sănătatea inimii lui și pentru viața sa, aflată în grea cumpănă din pricina malformației congenitale descoperită întâmplător.”, a transmis Andreea Marin.

