Cum se simte Irina Columbeanu după operația la ochi!

Irina Columbeanu se află în vacanță în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește mama ei. Acolo, fetița a fost supusă unei intervenții chirurgicale la ochi. Ea suferea de câteva luni de o afecțiune oculară, numită salazion. Pentru că tratamentul nu a dat rezultate, medicii i-au recomandat să se opereze.

În urmă cu trei săptămâni, Irinuca a fost operată la ochi într-o clinică din Statele Unite ale Americii. Monica Gabor a făcut publică boala de care suferea Irina Columbeanu, într-o postare făcută pe Facebook: „Buna dragii nostri, in legătura cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetita noastra a fost diagnosticata cu salazion. Din octombrie 2017 atat eu, cat si tatal ei am tot incercat sa ii gasim un tratament care sa o vindece de aceasta afectiune. Din pacate nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetita noastra de 11 ani are acum nevoie de operatie. Acum incercam din rasputeri sa gasim un chirurg din Statele Unite sau Romania care sa ii indeparteze chisturile. Dorim sa va spunem si voua prin ce trecem si sa va rugam din suflet, daca aveti informatii despre un doctor foarte bun care ar putea sa o opereze pe fetita noastra de salazion scrieţi-ne fie la comentarii fie dati-ne mesaje in privat. Va multumim ca va pasa! Va rog distribuiti!”

Irina Columbeanu s-a refăcut după operație și a putut să renunțe și la ochelarii de protecție pe care a fost nevoită să-i poarte câteva săptămțni. Irinuca a postat recent mai mult imagini cu ea după ce și-a revenit.