Cum se transformă Nadim Naaman în Fantoma de la Operă: ”Machiajul durează aproape două ore”. Actorul vine pentru prima dată în România

Desemnat drept unul dintre cele mai mari musicaluri din toate timpurile, Fantoma de la Operă ajunge pentru prima dată în România în versiunea sa originală, în limba engleză. În pragul spectacolelor de la Romexpo, actorul Nadim Naaman, care dă viață enigmaticului personaj principal, a povestit pentru CANCAN.RO despre provocările acestui rol complex, despre ce înseamnă să aduci o producție grandioasă în turneu internațional și despre emoția de a juca în orașul în care regizorul Stephen Barlow a pus pentru prima dată în scenă această viziune.

Producția Fantoma de la Operă va veni în România pentru prima dată, la Romexpo, în perioada 10-15 iunie. Ce vă așteptați cel mai mult de la spectacolele din București?

Deși este prima dată când echipa actuală călătorește în România și prima dată când spectacolul va fi jucat în limba originală, engleza, această versiune a PHANTOM OF THE OPERA și-a început activitatea la București în 2015, cu Adrian Nour și Irina Baianț în rolurile principale. Este foarte emoționant pentru noi să aducem producția în orașul în care regizorul nostru, Stephen Barlow, a pus în scenă pentru prima dată interpretarea sa a acestui spectacol frumos. Aștept cu nerăbdare să împărtășesc această poveste emblematică cu publicul românesc care o poate experimenta live pentru prima dată și cu cei care au văzut-o înainte să audă cântecele și scenele în limba în care au fost scrise.

Publicul român este incredibil de pasionat de spectacolele live. Ce fel de conexiune sperați să construiți cu el în timpul șederii dumneavoastră aici?

Sper să creez un sentiment real de conexiune cu publicul nostru. Fantoma de la Operă este profund emoționantă și, în întreaga lume, interpreții și publicul împărtășesc întotdeauna o energie frumoasă pe măsură ce povestea se desfășoară. Personal, în rolul Fantomei, îmi propun să ajut publicul să simtă fiecare nuanță a călătoriei personajului și să se conecteze cu umanitatea sa de sub mască și mister.

Ați vizitat vreodată România? Ce știți despre țara noastră?

Aceasta va fi prima mea vizită în România! Știu că România are o istorie culturală bogată și o apreciere puternică pentru arte și aștept cu nerăbdare să descopăr mai multe despre țară, oamenii și tradițiile sale în timpul șederii mele. Odată ce spectacolul va fi deschis și vom avea ceva timp liber, va fi minunat să explorăm Burcureștiul.

Fantoma de la Operă este unul dintre cele mai emblematice musicaluri din istorie. Cum menține această producție itinerantă magia vie pentru publicul nou?

Această producție rămâne fidelă muzicii și poveștii atemporale pe care publicul le iubește, dar aduce și o energie proaspătă cu o distribuție de clasă mondială și elemente tehnice de ultimă generație. Fiecare detaliu, de la costume la sunet și iluminare, este conceput pentru a cufunda publicul în lumea Operei din Paris, asigurându-se că magia se simte la fel de puternică ca întotdeauna atât pentru fanii noi, cât și pentru cei fideli.

La ce se poate aștepta publicul român de la această versiune a Fantomei de la Operă? Există elemente unice sau actualizări în această producție itinerantă?

Publicul se poate aștepta la o producție grandioasă, uimitoare din punct de vedere vizual, completă cu candelabrul emblematic, decoruri uluitoare, peste 200 de costume și, bineînțeles, cântecele incredibile interpretate de o orchestră uimitoare. Amploarea spectacolului este remarcabilă, iar aspectele tehnice, inclusiv sistemul de sunet captivant, îl fac o experiență cu adevărat de neuitat. Acest turneu reunește artiști din întreaga lume, fiecare aducând propria pasiune și expertiză pe scenă, iar mulți dintre noi avem o lungă istorie cu Fantoma, susținând spectacolul în West End-ul londonez și în întreaga lume.

Un turneu cu un spectacol atât de grandios trebuie să fie o provocare uriașă. Cum a fost experiența de a călători cu această producție în diferite țări?

Un turneu cu Fantoma de la Operă este atât provocator, cât și plin de satisfacții. Fiecare oraș își aduce propria atmosferă și este o inspirație să vezi cum reacționează publicul din diferite locuri la spectacol. Logistica este complexă, cu o echipă numeroasă și decoruri complicate, dar entuziasmul de a împărtăși această poveste cu un public nou face ca fiecare efort să merite. Este un privilegiu să aduc PHANTOM OF THE OPERA oamenilor, în loc să le prezint spectacolul oamenilor care trebuie să călătorească departe pentru a-l vedea într-un alt oraș.

Rolul Fantomei este solicitant atât vocal, cât și emoțional. Cum te pregătești – mental și fizic – pentru o reprezentație atât de intensă seară de seară?

Pregătirea pentru acest rol este un proces continuu și învăț mereu! Pe lângă faptul că mă îngrijesc de condiția fizică și de sănătatea mea vocală, petrec timp în fiecare zi încălzindu-mă vocal și fizic și mi-am dezvoltat o rutină pentru a intra în starea de spirit potrivită înainte de fiecare reprezentație. Procesul de machiaj și costume, care durează aproape două ore înainte de fiecare reprezentație, mă ajută, de asemenea, să mă integrez în personaj, permițându-mi să mă las în urmă și să o împlinesc pe deplin pe Fantomă.

Fiecare actor aduce ceva personal Fantomei. Cum ați descrie interpretarea dumneavoastră a acestui personaj complex?

Pentru mine, Fantoma este un personaj de mare profunzime – este atât puternic, cât și incredibil de vulnerabil. Încerc să mă concentrez mai mult pe explorarea umanității de sub mască, arătându-i dorința de acceptare și iubire, precum și durerea sa. De asemenea, mă bazez pe propriile experiențe ca și compozitor pentru a mă conecta cu latura sa creativă. În esență, Fantoma este reprezentată de două personaje – bărbatul încrezător și carismatic din mască, dar și bărbatul vulnerabil și distrus din spatele acesteia. Amândoi sunt foarte importanți pentru poveste, dar unul este realitatea sa, iar celălalt este propria creație, așa că sunt foarte diferiți.

Ce te-a surprins cel mai mult în interpretarea Fantomei – fie prin personajul în sine, fie prin reacțiile publicului?

Ceea ce mă surprinde cel mai mult este modul în care publicul reacționează la vulnerabilitatea Fantomei. În ciuda acțiunilor sale, oamenii empatizează adesea cu singurătatea și dorința sa și pot ierta o parte din comportamentul crud și violent pe care îl afișează. Fiecare public aduce un răspuns diferit și, uneori, reacțiile lor dezvăluie noi straturi ale personajului și pentru mine.

Nu ești doar interpret, ci și scriitor și compozitor. Cum îți influențează celelalte experiențe artistice munca pe scenă, în special într-un rol precum Fantoma?

A fi scriitor și compozitor mi-a adâncit aprecierea pentru povestire și dezvoltarea personajelor. Îmi permite să abordez rolul din perspective multiple, înțelegând atât aspectele tehnice, cât și cele emoționale ale muzicii și narațiunii. Dacă am vreodată întrebări despre personaj, am încredere că pot găsi de obicei răspunsurile în partitură și scenariu, știind cât efort și detalii au depus scriitorii în povestea lor.

Privind în urmă la călătoria ta, cum a evoluat relația ta cu teatrul muzical de-a lungul anilor?

Teatrul muzical a fost întotdeauna aproape de inima mea, dar de-a lungul anilor relația mea cu el a devenit cu siguranță mai profundă. Am ajuns să apreciez de ce această formă de artă înseamnă atât de mult pentru atât de mulți oameni și de ce oamenii se conectează cu musicalurile – adesea în copilărie – și acest lucru rămâne cu ei pentru totdeauna. De asemenea, am învățat să apreciez natura colaborativă a acestei forme de artă și modul în care fiecare rol și producție aduce noi provocări și creștere. Sunt atât de mulți oameni, toți lucrând împreună pentru a spune o singură poveste, și toți sunt la fel de importanți. A juca Fantoma se simte ca un punct culminant a tot ceea ce am învățat până acum.

Ce înseamnă pentru tine personal să joci în Fantoma de la Operă, mai ales în acest moment al carierei tale?

A juca în rolul Fantomei este un adevărat privilegiu și unul dintre punctele culminante ale carierei mele. Este un rol pe care l-am admirat timp de mulți ani. La începutul carierei mele, mi-am început călătoria în rolul Fantomei în ansamblu, apoi am jucat rolul lui Raoul timp de câțiva ani la Londra și la nivel internațional. Acum, oportunitatea de a juca Fantoma pentru publicul din întreaga lume, în special în orașe noi, este incredibil de semnificativă pentru mine.

Ce mesaj sau sentiment speri ca publicul din București să ia de la Fantoma de la Operă?

Sper ca publicul să plece din teatru mișcat de poveste și muzică și cu un sentiment de empatie pentru personaje. Să reflecteze asupra importanței compasiunii și bunătății într-o lume în care există încă multă diviziune și cruzime față de cei care sunt văzuți ca fiind „diferiți”. În cele din urmă, Fantoma de la Operă este despre iubire, dor și acceptare. Acestea sunt teme universale care sper că vor rezona cu toți cei care vin să vadă spectacolul.

Fantoma de la Operă ajunge la București, la Romexpo – Pavilion Central, în perioada 10-15 iunie.

Un candelabru de 650 kg, 1.000 de piese vestimentare, machiaj special pentru Fantomă

Cu 100 de membri în distribuție, echipă și orchestră, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, THE PHANTOM OF THE OPERA conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber, printre care „The Phantom of the Opera”, „Think of Me”, ” Masquerade” și „The Music of the Night”. Scenariul original este interpretat în limba engleză. Traducerea în limba română va fi disponibilă în timpul reprezentațiilor de la București.

Decorul de mari dimensiuni prezintă celebra replică a candelabrului Operei din Paris, decoruri uluitoare, efecte pirotehnice și alte efecte speciale. Candelabrul are o lățime de 3,2 metri și cântărește 650 kg. Cade cu o viteză de 2,5 metri pe secundă.

Spectacolul prezintă peste 200 de costume, 1.000 de piese vestimentare și 20 de schimbări de costume în timpul spectacolului, dintre care una are loc pe scenă.

Machiajul Fantomei durează 90 de minute și 30 de minute pentru a fi dat jos. Fața este hidratată, bărbierită atent și i se montează protezele, care se fixează imediat, înainte de a i se pune 2 peruci, 2 microfoane radio și 2 lentile de contact (una albă și una tulbure).

Distribuția de clasă mondială a producției a jucat pe multe dintre cele mai mari scene ale lumii, fiind cea din producția din West End-ul londonez. Nadim Naaman (Fantoma), Lara Martins (Carlotta), Paul Erbs (Monsieur Reyer) și Brian Mccann (Monsieur Le Fèvre) au jucat cu toții în producția originală THE PHANTOM OF THE OPERA la His Majesty’s Theatre din Londra. Nadim l-a interpretat pe Raoul la Londra în perioada 2015-2017. Lara Martins a deținut rolul Carlotta timp de 6 ani, fiind cea mai longevivă actriță în acest rol. Bridget Costello a interpretat anterior rolul lui Christine în producția Opera Australia de la Opera din Sydney în 2022.