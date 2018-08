În cea mai importantă zi de peste an din viața ei, Andra a avut alături de cei mai dragi oameni care i-au făcut o mare supriză. Cele mai bune prietene ale artistei, venite de la Cluj, au pregătit un tort special pentru cântăreață.

Andra a împlinit 32 de ani pe data de 23 august, iar în cinstea acestui eveniment a fost organizată o super petrecere de la care nu au lipsit prietenii și familia artistei.

”23 august 2018 a fost o zi speciala pentru mine, cu foarte multe motive de bucurie. Dupa cum va spuneam si in live-ul de aseara, sunt coplesita de toate urările si de sustinerea voastra – de tot ce am trait in ultimele zile. Si, cum am primit multe intrebari in acest sens, o sa va povestesc cum mi-am petrecut ziua de nastere, mai ales ca aceste clipe de fericire vi se datoreaza! Cum mi-am petrecut ziua de nastere? Pai, am avut parte de o sarbatoare ca in basme, care inca dureaza. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru cei 32 de ani de trairi frumoase si pentru familie, pentru prieteni, pentru cei care au fost alaturi de mine la bine si la greu, pentru fani si pentru ca sunt sanatoasa.

De asemenea, ieri am retrait clipele speciale de acum 10 ani, cand mergeam la altar alaturi de Catalin si ii juram iubire vesnica. Mi-am adus aminte de emotiile de atunci, de oamenii frumosi care ne-au fost aproape, de motivele pentru care aceasta casnicie ma implineste si ma face sa ma consider una dintre cele mai norocoase femei din lume. Ca sa nu mai spun de marele cadou al zilei: lansarea piesei „Nos fuimos lejos“ in limba romana, alaturi de Enrique Iglesias, Descemer Bueno si rapperul El Micha. Este prima data cand Enrique Iglesias colaboreaza cu un artist din sud-estul Europei! Piesa a depasit deja 1 milion de vizualizari pe YouTube!!! Si a trecut abia o zi… Alaturi de Catalin si de oameni dragi sufletului nostru, am fost plecati in Marbella, un oras minunat din sudul Spaniei, pe care l-am vizitat cinci ani consecutivi in trecut, dar unde nu am mai fost de patru ani. Este unul dintre locurile noastre de suflet, iar la Villa Tiberio ne simtim ca acasa – o casa in care pluteste un vesnic aer de concediu si de rasfat.

Ane, Anda si Ana, prietenele mele din Cluj, mi-au facut ziua de nastere si mai frumoasa, am ras, am dansat si am savurat fiecare clipa petrecuta impreuna. Bineinteles ca nu a lipsit tortul: o jumatate de pepene decorat cu numele meu pe el, v-am povestit vreodata ca iubesc pepenii?!:), o surpriza foarte placuta.

Sunt recunoscatoare pentru ce am primit zilele acestea, pentru toata atentia, dragostea, mesajele, urarile care au ajuns la mine ieri si care inca mai continua sa vina. Toate mi-au invaluit sufletul in dragoste si am simtit ca sunt felicitari si cuvinte autentice, daruite din inima, care ma implinesc.

Vreau sa va multumesc inca o data tuturor pentru tot ce mi-ati oferit!

Va iubesc!!!”, a scris artista pe site-ul ei, andraonline.ro.