Celebrul artist Dan Bittman a fost nevoit ca, la 59 de ani, pe care abia i-a împlinit, să ia viața de la capăt. După o relație de aproape 30 de ani, solistul trupei Holograf a spus că toate bunurile – printre care vila familiei – i-au rămas fostei partenere, Liliana Ștefan, cu care are trei copii, iar acum el stă într-un apartament care i-a aparținut cândva și unde ar fi negociat să nu plătească chirie.

Ce a pierdut Dan Bittman după despărțirea de Liliana Ștefan

Cum nici cântările nu merg mai deloc din cauza pandemiei, drama financiară a artistului s-ar fi amplificat și mai mult în ultimul an și jumătate. „I-am lăsat tot Lilianei și am plecat. Sunt foarte sărac acum”, a declarat, recent, cântărețul. În ciuda faptului că, timp de 30 de ani, Dan Bittman ar fi cochetat cu mai multe celebrități, precum Tania Budi, Mihaela Rădulescu, Alina Chivulescu, Sorana (Ex-ASIA), Roxana Blagu (ex-Trident) sau Nadine, abia acum vrei trei ani, Liliana Ștefan i-ar fi spus artistului că totul s-a terminat.

Mai mult, i-ar fi cerut faimosului artist să plece din vila familiei. În plus, se pare că Dan Bittman i-ar fi cedat Lilianei Ștefan și alte bunuri și terenuri, în afară de casă, toate în valoare de câteva sute de mii de euro.

Cum plănuiește Dan Bittman să își revină financiar

Se pare că artistul ar fi făcut ceva care chiar a deranjat-o pe Liliana, dar cei doi au decis ca acest „ceva” să rămână secret. Oricum, nu ar fi fost vorba de „aventura” lui cu una dintre surorile Odagiu, de care a scris presa. Bittman a spus recent că artista doar colabora cu el, nefiind vorba de nicio relație amoroasă.

Mai mult de atât, unele surse spun că Bittman ar avea și datorii la bănci. El ar avea nevoie de bani ca să își întrețină afacerea de sport-turism pe care o are de câțiva ani la marginea lacului Sulimanu, de lângă Călărași, și abia așteaptă ca să se mai domolească cu restricțiile, să deschidă locația respectivă, mai ales că acum a adăugat în parcul de distracție și un teren de paintball și a făcut mai multe îmbunătățiri în zona lacului. (VEZI ȘI: IMAGINI RARE CU DAN BITTMAN. L-AM FILMAT SINGUR-SINGUREL LA O CAFEA CU PARFUM DE TRISTEȚE)

„Dan a rămas fără bani după ce a investit în acest proiect vreo 800.000 de euro și acum așteaptă să se redeschidă pentru a începe în sfârșit să încerce să își recupereze o parte din investiții”, ne-a dezvăluit o sursă apropiată de Dan Bittman.

„Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot”

Recent, Bittman a declarat că încă mai aşteaptă ajutor financiar de la stat. „Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile.

Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat. Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să nu plătesc vreo 20 de ani chiria”, a declarat Dan Bittman la Kanal D. (NU RATA: DAN BITTMAN A DANSAT SUPER-EROTIC LA 4 DIMINEAȚA CU O ”BALERINĂ” NEBUNATICĂ!)

