Cum va arăta România în 2050? Proiectul multimilionarului Dragoș Anastasiu ne va revoluționa țara: „Ne dorim să…”

Dragoș Anastasiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a vorbit despre ReThink, o iniţiativă a unor antreprenori care cred că, în ultimii 30 de ani, România nu şi-a atins potenţialul. Antreprenorul a explicat cum își dorește să arate țara noastră în 2050. Astfel, pentru a vizualiza dialogul integral dintre unul dintre multimilionarii României și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

Sâmbătă, 5 octombrie, a avut loc premiera unei noi ediții a podcastului Altceva, cu Adrian Artene. De această dată, pe scaunul invitatului a fost Dragoș Anastasiu, juratul de „Arena leilor”. Multimilionarul a vorbit despre proiectul său de a revoluționa piața din România.

Dragoș Anastasiu s-a unit cu mai mulți antreprenori de succes și au pus bazele unui proiect care își propune să revoluționeze România. În cadrul podcastului „Altceva”, juratul de la „Arena leilor” a explicat cum s-a născut această inițiativă.

„Deja cred că ne îndreptăm în multe zone. Să vă spun cum s-a născut ReThink. În pandemie, ne era dor unii de alții, noi, antreprenorii, o anumită categorie de antreprenori, ne întâlnim la conferințe. Am creat eu o comunitate pe WhatsApp, ne-am văzut și pe Zoom. Având așa mai mult timp, era 2020, am zis că au trecut 30 de ani și i-am întrebat ce sentiment au. Am ajuns la un numitor comun. Dacă ne uităm în spate, avem două sentimente: unul este mândrie personală, ce am realizat noi, și mândrie națională, a crescut. Diferența este uriașă. În același timp, avem și un sentiment de frustrare. De ce? Pentru că se putea mai mult și mai bine și pentru că am neglijat foarte mult fundamentul – mindset-ul, cultura societală, educația, iar tot acest ansamblu a făcut să pierdem 5-6 milioane de oameni. Acesta este sentimentul de frustrare. Au plecat atâția oameni tineri.”, a declarat Dragoș Anastasiu în cadrul podcastului „Altceva”, cu Adrian Artene.