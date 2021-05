Cum vrea s-o înduplece Florin Pastramă pe Brigitte: „Gândește-te că e un Dumnezeu sus”

Ceea ce trebuia să fie o poveste frumoasă de iubire s-a transformat ușor, ușor într-un adevărat calvar. Au parte de certuri, despărțiri, scandaluri, împăcări iar lista poate continua. Brigitte și Florin Pastramă traversează una dintre cele mai dificile perioade din căsnicia lor și pare că nu mai găsesc nicio rezolvare pentru problemele apărute. Chiar și așa, Florin Pastramă încearcă să-și înduplece soția și speră ca aceasta să devină ceva mai înțelegătoare.

Florin Pastramă este nevoit să se împartă între cele două femei importante din viața lui. Brigitte care e supărată pe el și cu care nu se mai înțelege atât de bine și mama lui, care este internată în spital cu o stare de sănătate nu tocmai bună. Din acest motiv, acum, când ar fi trebuit să fie alături de soția lui și să încerce să salveze căsnicia, Florin Pastramă este departe de ea și o roagă să fie înțelegătoare.

”Din păcate, mama mea este foarte bolnavă. Pentru mine mama mea e cea mai importantă, nu pot să stau cu muncitorii când mama e la spital.

Am o singură mamă, tatăl meu a murit. Am doi ani de zile cu tine, eu vreodată ți-am întors cuvântul? Nu am tras cu tine la aceeași căruță? Brigitte, gândește-te că e un Dumnezeu sus!”, a spus Florin Pastramă.

De cealaltă parte, deși este conștientă că soacra ei nu are o părere prea bună despre ea, Brigitte susține că nu are cum să nu înțeleagă situația prin care trece, deși îi este foarte greu să stea departe de soțul.

Brigitte și Florin Pastramă, despărțiți la doi ani de la căsătorie

Pe 27 mai 2019, Florin Pastramă și Brigitte își jurau credință și își uneau destinele. Evenimentul a fost urmărit de toată lumea, mai ales că nimeni nu le-a dat nicio șansă. În ciuda criticilor, cei doi au încercat să demonstreze mai mereu că între ei e vorba de multă dragoste sinceră și că orice obstacole întâmpină reușesc să le depășească. Se pare însă că lucrurile devin din ce în ce mai dificile, dacă stăm să ne gândim că în ultima perioadă între ei au existat despărțiri și tot mai multe discuții aprinse.

Un alt aspect care dă de înțeles că lucrurile nu mai sunt așa cum erau în trecut e și lipsa declarațiilor de dragoste. De ce spunem asta? Ei bine, anul trecut atât Brigitte, cât și Florin Pastramă postau declarații de dragoste unul pentru celălalt, cu ocazia aniversării căsniciei lor. Anul acesta însă … a dispărut armonia și au dispărut și mesajele de dragoste.

