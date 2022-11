Situația se complică și mai mult pentru Daniel Onoriu! Bărbatul ar fi încercat să recurgă la un gest extrem, direct în arestul Capitalei! Potrivit surselor CANCAN.RO, pilotul de raliuri a încercat să se spânzure! Avem toate detaliile în articolul de mai jos! + Declarația Rebecăi Onoriu, mătușa pilotului.

Vești proaste pentru Daniel Onoriu! Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că pilotul ar fi încercat să se sinucidă în arest, în urmă cu puțin timp! Din dorința disperată de a se împăca cu Isabela, femeia alături de care a fost timp de 6 ani, pilotul de raliuri a încercat să se spânzure.

Daniel Onoriu se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost arestat, după ce a încălcat ordinul de protecție. Acesta se prezentase, la momentul respectiv, în fața locuinței Isabelei, cea de care divorțează în prezent, motiv pentru care fosta parteneră a decis să sune la poliție. (Vezi AICI povestea pe larg)

Daniel Onoriu, pilotul de raliu, a încercat să se spânzure!

Potrivit surselor CANCAN.RO, Daniel Onoriu se află în arestul Poliției Capitale. Prima oară, bărbatul a comunicat familiei faptul că își va pune capăt zilelor, atunci când va prinde momentul. Pilotul de raliuri a încercat să se spânzure în seara zilei de 21 noiembrie 2022, cu doar câteva ore înainte de termenul dat de instanță cu privire la revocarea măsurii arestării preventive!

Sursele noastre au mai transmis faptul că Daniel Onoriu a făcut mai multe amenințări din arest, după ce oamenii legii de la Poliția Capitalei au contactat personalul specializat al Spitalului „Obregia” pentru a le sări în sprijin. Oamenii legii consideră faptul că Daniel Onoriu ar fi trebuit să beneficieze de un tratament special pentru a-l liniști și pentru a i se trata tulburările pe care le resimte. De asemenea, Daniel Onoriu le-a mai spus apropiaților săi că ar fi fost agresat în arest.

Daniel Onoriu se află în arest preventiv pentru 30 de zile

Daniel Onoriu se află în arestul Poliției Capitalei. Iată comunicatul transmis de reprezentanți.

„La data de 10 noiembrie 2022, în jurul orei 22.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 au fost sesizați prin 112, de către o femeie (de către Isabela, n.r.), cu privire la faptul că, în aceeași zi, soțul său a încălcat ordinul de protecție, emis de instanță, împotriva sa.

La fața locului s-a deplasat cu operativitate un echipaj de poliție care l-a depistat pe bărbat, în apropierea locuinței persoanei vătămate. Acesta a fost condus la sediul secției, însă, având în vedere starea de agitație pe care o manifesta a fost transportat cu un echipaj SMURD la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, este o parte din comunicatul de presă.

Pentru CANCAN.RO, mătușa lui Daniel Onoriu, Rebeca, a oferit declarații exclusive despre starea pilotului.

„În primul rând Daniel nu este de arestat, e de tratat. Clar. La Daniel nu sunt doar 55 de zile de comă și 109 în total de spitalizare, probabil toată viața va trebui să facă terapie pentru că e afectat întregul lui organism în urma medicamentelor administrate. Actualei lui soții i-aș transmite să nu uite că a participat în trecut făcându-i rău fostei iubite a lui Daniel și acea fată nu le-a făcut rău nici lui Daniel, nici ei. Ba din contră. Mi se pare absurd să-și ia ordin de protecție față de încă soțul ei și Daniel s-a dus după ea din dragoste. Dacă asta înseamnă să fie arestat un om de 60 de kg cu reale probleme…

Se face fix un an pe 25 acum de când Daniel a intrat într-o operație pe care nu avea voie să o facă medical vorbind, dar medicii din Turcia nu au ținut cont de acest aspect, i-au făcut doar un set banal de analize, a intrat în operație, a ieșit din operație, a spus că îi este rău, nu i-au făcut măcar o ecografie și la fix o săptămână, mai exact pe 1 decembrie, Daniel era în urgență cu hemoragie internă și externă. Și faptul că astăzi vorbim cu Daniel este o minune de la Dumnezeu că el practic a fost ca și mort. Medicii ne spuneau că nu știu dacă mai prinde ziua de mâine, să ne așteptăm la ce e mai rău și uitați că Dumnezeu l-a vindecat.

Daniel are nevoie de tratament și nu-l poate obține în arest. Nu prezintă, din punctul meu de vedere, niciun pericol. Nu era ca și cum s-a dus după soția lui cu vreo armă albă, cuțit, pistol sau însoțit de cineva. S-a dus din dragoste. Fiecare zi contează pentru Daniel. Mi-ar plăcea să se ia măsuri. Măcar arest la domiciliu.

Eu personal am sunat-o și i-am zis că sunt la spital, am ieșit cu el la restaurant să mâncăm și i s-a făcut rău și i-am dat mesaj vocal și i-am spus că sunt la spital și ea mi-a trimis un articol despre fosta lui iubită. De la femeie la femeie eu o înțeleg. Are o limită totul. Doar că asta cu restatul… mă depășește. Nu se interesează de starea lui și a zis că nu-i mai pasă. Și ne și arată că nu-i mai pasă făcând ce face. Și nimeni nu o învinuiește. Eu personal o înțeleg, dar nu așa”.