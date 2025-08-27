Cuplul model de la Insula Iubirii 2025 s-a destrămat? Francesca și Cristi și-ar fi spus adio după 10 ani împreună

La Insula iubirii, unde poveștile de dragoste sunt adesea puse la încercare de ispite, orgolii și competiție, foarte puține cupluri reușesc să își păstreze imaginea impecabilă până la final. Francesca și Cristi au fost, pentru mult timp, excepția de la regulă. Perechea care a intrat în emisiune cu o relație solidă de aproape un deceniu și cu o logodnă asumată a câștigat rapid respectul și simpatia publicului. Dar, se pare că tot ce e frumos e și trecător.

Dincolo de scenariile spectac2uloase ale show-ului, ei au reușit să transmită un mesaj diferit: discreție, echilibru și respect reciproc. În timp ce alte povești s-au destrămat sub ochii telespectatorilor, iar numeroase cupluri au ajuns să se confrunte cu scandaluri și acuzații, Francesca și Cristi păreau un model rar de stabilitate. Ea, cu o atitudine calmă și matură, a demonstrat empatie față de ceilalți concurenți și a fost adesea percepută ca un sprijin moral. El, printr-un comportament rezervat, a încercat să evite conflictele și să își protejeze partenera.

Francesca și Cristi s-au despărțit?

Totuși, dincolo de aparențele afișate în fața camerelor de filmat, realitatea a urmat un alt curs. După terminarea emisiunii, cei doi au continuat relația pentru o perioadă, însă, recent, au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea a surprins puternic comunitatea care îi urmărise și îi susținuse, mai ales pentru că în ochii publicului ei păreau „ultimii supraviețuitori” ai unei iubiri autentice.

„Din păcate după emisiune au rămas împreună, dar recent s-au despărţit.”, a spus un internaut.

O altă urmăritoare a reacționat: „NUUUUUUUUU”.

Despărțirea marchează un moment semnificativ și pentru istoria show-ului, deoarece Francesca și Cristi au fost primul cuplu din acel sezon care a reușit să treacă, aparent fără fisuri, prin toate testele impuse de format. Amândoi erau cunoscuți nu doar pentru relația lor de lungă durată, ci și pentru faptul că își construiseră o viață comună și pe plan profesional. Activitatea lor în domeniul turismului le-a oferit oportunitatea de a lucra împreună, consolidând ideea unei echipe sudate atât în viața personală, cât și în cea profesională.

,,Cristi a fost loial în sensul că nu a avut contact fizic cu vreo ispită, însă au fost destul de multe glume care puteau deranja, plus stilul lui manipulator”, a mai spus o altă urmăritoare.

