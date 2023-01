Curg denunțurile la adresa fraților Andrew și Tristan Tate. În prezent, aflați în Arestul Central al Poliției Capitalei, presupușii proxeneți sunt puși la zid de două tinere a căror identitate, din motive lesne de înțeles, o vom ține secretă. Acuzele sunt grave și confirmă faptul că britanicii au constituit un grup infracțional organizat, ilegalitate care ar urma să-i trimită ani buni după gratii. CANCAN.RO vă prezintă mărturii în exclusivitate.

Până să intre mascații peste ei, Tristan și Andrew “Cobra” Tate postau constant imagini care “gemeau” de opulență. Mașini de milioane de euro, trabucuri, mâncăruri și băuturi scumpe, haine de multe mii de euro și avioane private. În clipa de față sunt, însă, “la răcorare”, unde sunt reținuți pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Pe celebra adresă [email protected] au sosit noi informații despre activitatea fraților Tate. Două fete le aduc acuzații grave milionarilor!

(CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! FIICA LUI COZMIN GUȘĂ, AGĂȚATĂ DE ANDREW TATE PE INSTAGRAM. CE POVESTEȘTE TÂNĂRA)

“Ne-au invitat în vara anului trecut la Mykonos. Am ajuns acolo cu avion privat. Șampanie, poze, lux pe drum. Însă când am ajuns acolo, au început mici discuții între noi. Nu am acceptat ce ne-au cerut cu anumite persoane la solicitarea lor”, și-au început tinerele povestea.

Andrew și Tristan Tate, puși la zid: “Ne-au lăsat ‘amanet’ la Mykonos”

Andrew și Tristan Tate nu le-ar fi rămas, însă, datori fetelor pentru faptul că nu au fost de “bună credință”. “Cum se spune pe românește, ne-au lăsat ‘amanet’ acolo. Cu camerele de hotel neplătite și fără bilele de avion întoarcere. În contextul în care am fost acolo invitate de ei. Și am rămas acolo… Fără bilete de întoarcere! Am sunat peste tot pentru a ne împrumuta de bani pentru drumul de întoarcere, pentru a plăti cazarea. Au făcut un gest de adevărați milionari, ce mai putem spune?”, au încheiat tinerele, potrivit informațiilor CANCAN.RO.

Frații Tristan și Andrew Tate, arestați preventiv pentru 30 de zile

Tristan și Andrew Tate au fost reținuți, pe 29 decembrie 2022, de procurorii DIICOT, împreună cu două tinere românce, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Vineri, Tribunalul București a decis ca toți patru să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia va fi contestată la Curtea de Apel București.

(NU RATA: INFORMAȚII INCREDIBILE! FRAȚII TATE AR FI ÎNCERCAT SĂ O EXPLOATEZE SEXUAL PE… ALEXANDRA STAN! REACȚIA VEDETEI)

Frații Tate sunt acuzați că, împreună cu cele două românce, una dintre ele fiind fostă polițistă la Secția 7 din București, “au constituit un grup infracțional organizat în vederea comiterii pe teritoriul României, dar și al altor state, precum Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, a infracțiunii de trafic de persoane”.

Anchetatorii au arătat că au fost identificate, până acum, șase victime, toate recrutate prin metoda loverboy.