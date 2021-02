Curs valutar BNR miercuri, 17 februarie 2021. Ce valori au principalele monede din lume

Banca Națională Română a anunțat cotațiile principalelor monede ale lumii pentru miercuri, 17 februarie. Cifrele au fost publicate și de CANCAN.RO, în rândurile următoare.

Aici veți găsi valorile valabile pentru miercuri

Curs BNR euro

1 euro = 4.8746 lei

Curs BNR dolar

1 dolar = 4.0403 lei

Curs BNR franc elvețian

1 franc elvețian = 4.5146 lei

Curs BNR liră sterlină

o liră sterlină = 5.6030 lei

Reducerea dobânzii

De menționat este faptul că consiliul de administraţie al BNR, s-a întrunit la jumătatea lunii ianuarie și a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021, reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2% pe an.

Cursul valutar de marți, 17 februarie

Curs BNR euro

1 euro = 4.8747 lei

Curs BNR dolar

1 dolar = 4.0073 lei

Curs BNR franc elvețian

1 franc elvețian = 4.5147 lei

Curs BNR liră sterlină

o liră sterlină = 5.5845 lei