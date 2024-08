Cutremur de 4,1 pe Richter produs azi, 6 august. Zona din România care a fost zguduită din temelii

România a fost, din nou, zguduită din temelii! Marți, 6 august, un cutremur s-a produs în țara noastră. Seismul, cu o magnitudine de 4,1 pe scara Richter, a avut loc la 140 de kilometri adâncime. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a transmis toate datele necesare.

Marți, 6 august, în jurul orei 16:00, un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs în zona seismică Vrancea. Reprezentanții Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) au explicat că seismul a avut loc la 140 km adâncime, în apropierea oraşelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Brașov, Bacău, Bârlad și Ploiești.

Un cutremur a zguduit România marți după-amiază, în data de 6 august. Seismul s-a produs în zona Vrancea, în apropierea următoarelor orașe: 43 km V de Focșani, 66 km N de Buzău, 67 km E de Sfântu-Gheorghe, 80 km E de Brașov, 95 km S de Bacău, 97 km SV de Bârlad, 99 km NE de Ploiești.

Este foarte important ca oamenii să fie informați de modul în care trebuie să reacționeze atunci când are loc un cutremur. În urmă cu ceva timp, Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul Ministerul Afacerilor Interne din România, a oferit câteva recomandări esențiale.

De asemenea, Raed Arafat a precizat că este esențial să oprești gazele și să te adăpostești sub o masă sau un alt loc, pentru a te proteja. Zonele de rezistență ale încăperii sunt recomandate. În primele secunde când are loc cutremurul, se recomandă să deschizi ușa, pentru a nu rămâne blocat.

„În rest, primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență.

Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău. Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat.

E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, a mai spus Raed Arafat la Digi24.