Cutremur de 7,2 grade pe scara Richter în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami | VIDEO

Este alertă de tsunami în Japonia, după ce s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter. Conform primelor informații, epicentrul seismului a fost localizat în largul Miyagi, iar adâncimea la care s-a înregistrat este de 60 de kilometri. Cutremurul a fost resimţit şi în Tokyo, capitala țării.

Seismul de 7,2 grade pe scara Richter s-a produs azi, la ora locală 18:09, în nord-estul Japoniei, iar autorităţile au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Miyagi. Un prim val tsunami ar fi lovit deja ţărmul prefecturii Miyagi, a anunţat postul public NHK. Autoritățile de aici au dat un ordin de evacuare a 6.911 de locuitori, potrivit japantimes.co.

Deocamdată, nu există informaţii privind posibile victime sau pagube materiale. Cutremurul a fost resimţit şi în Tokyo. Numeroase persoane publice din mai multe state, dar și din Japonia au făcut un apel emoționant: să se rostească rugăciuni pentru cei afectați de dezastrul natural.

prayers for Japan. It’s been 10 years and week ago from today since Fukushima experienced their last devastating earthquake. Tsunami watch has been warranted. https://t.co/LNB1iQwUpS

— Obie (@Shaggy_Shade) March 20, 2021