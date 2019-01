Cutremur în România, în urmă cu puţin timp! Ce magnitudine a avut seismul

Pământul românesc s-a cutremurat din nou! În această după-amiază s-a înregistrat un seism în judeţul Buzău. Potrivit specialiștilor, acesta s-a produs la o adâncime de 117 kilometri.

Oficialii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au anunțat că seismul a avut loc la ora 11:26 în județul Buzău. Magnitudinea cutremurului a fost de 2,9 grade pe scara Richter, iar epicentrul, la 117 kilometri adâncime.

Vă reamintim că cel mai puternic cutremur de anul acesta a avut loc pe 9 ianuarie şi a avut o intensitate de 4,4 grade. Iar cel mai mare de de anul trecut, pe 28 octombrie în judeţul Buzău şi a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter. Undele seismice s-au simțit puternic și la București, iar în unele zone ale orașului s-au înregistrat pagube.

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.