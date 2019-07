Cutremur neobișnuit în București! Seismul a avut loc azi-noapte, la ora 00:33

Un cutremur neobișnuit s-a produs azi-noapte, la ora 00:33, în București. La scurt timp de la înregistrarea seismului, reprezentanții de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au dezvăluit ce magnitudine a avut acesta.

Cutremur neobișnuit în București

Pământul din țara noastră s-a mișcat din nou, după o pauză de doar patru zile când s-a produs un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter în județul Vrancea. Seismul care s-a produs azi-noapte a avut epicentrul în județul Ilfov, iar locul în care a fost înregistrat nu e singurul element neobișnuit. Specialiștii de la INCDFP au anunțat că s-a produs la o adâncime de 14 km, după cum se poate vedea în imaginea din galeria foto. Vă reamintim că aceste cutremure de suprafață sunt destul de periculoase, potrivit statisticilor oficiale.

Întrebat dacă se pot produce cutremure mai mari de 9 grade, Gheorghe Mărmureanu a oferit un răspuns afirmativ. “Bineînțeles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat în istorie astfel de seisme. Puțină lume știe că scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilită după numărul de morți și de răniți. Acesta este criteriul. S-a observat că la un cutremur mai mare, să zicem de 7-8 grade, există mai multe victime, și tot așa”, a explicat Gheorghe Mărmureanu într-un interviu acordat la România TV în urmă cu ceva timp.

Cel mai mare seism din 2019

Cel mai mare cutremur de anul acesta a avut loc pe 9 ianuarie şi a înregistrat o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter. Anul trecut, cel mai puternic seism a avut loc pe 28 octombrie, în judeţul Buzău şi a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, mişcarea tectonică fiind resimţită destul de mare și la București.

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula.