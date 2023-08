Cutremurător! Ce se aude pe înregistrarea camerei lui Sebi, unul dintre tinerii morți în accidentul din stațiunea 2 Mai

În data de 19 august 2023, în jurul orei 05:25, Sebi și Roberta au murit, după ce un tânăr de 19 ani, Vlad Pascu, i-a izbit violent cu mașina. Șoferul se afla sub influența substanțelor interzise. Durerea în familia celor doi tineri uciși este incomensurabilă. După ce au fost conduși pe ultimul drum, tatăl lui Sebi a intrat în posesia lucrurilor fiului său. În borseta pe care tânărul o avea în ziua fatidică, tatăl său a găsit un aparat GoPro care a înregistrat o parte din incidentul tragic. A dus imediat înregistrările la Poliție. Discuțiile cutremurătoare auzite pe camera lui Sebi au ajuns, de altfel, în spațiul public. Mai jos sunt redate discuțiile. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Sâmbătă, 19 august 2023, în jurul orei 05:25. Opt tineri se îndreptau spre cazarea din stațiunea 2 Mai. Un șofer în vârstă de 19 ani, Vlad Pascu, i-a lovit din plin. Aflat sub influența drogurilor, tânărul a omorât doi tineri, iar alți trei tineri au fost răniți în urma impactului. Roberta și Sebi au murit pe loc. Familiile tinerilor nu își revin din durere, iar tragedia a revoltat o țară întreagă. După ce Roberta și Sebi au fost conduși pe ultimul drum, tatăl tânărului a intrat în posesia lucrurilor fiului său. Așa a descoperit că GoPro-ul pe care îl avea în borsetă înregistrase ce s-a întâmplat imediat ce au fost loviți de șoferul drogat. În momentul impactului, camera video a fost declanșată. Înregistrarea a fost depusă la Poliție.

Vezi și RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL TRAGEDIEI DIN LOCALITATEA 2 MAI. CÂTE SUBSTANȚE INTERZISE CONSUMASE, DE FAPT, VLAD PASCU ÎNAINTE SĂ SE URCE LA VOLAN

Ce se aude pe înregistrarea camerei lui Sebi, imediat ce s-a produs accidentul tragic din stațiunea 2 Mai

Aproximativ 35 de minute au fost înregistrate, până când bateria camerei GoPro s-a descărcat. Pe fundal se pot auzi vocile disperate ale celor implicați în accidentul tragic din stațiunea 2 Mai. A fost apelat numărul de urgență 112. Apoi, prietenii Robertei au început să îi strige numele. Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Voce femeie: Ce este acolo?… Ați sunat la poliție? Sunați acum!

Voce femeie: Alessia, nu te duce, Alessia!

Voce femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Vaaai!

Voce bărbat: Veniți încoace!

Voce bărbat: E jumătate, Doamne! E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred …! Nu, nu, nu!

Voce femeie, sună la 112: …O persoană… Ieșire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă. Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana…

Voce bărbat: Un băiat este mort… Ăla e de la brâu în jos!

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Cine mai are nevoie de îngrijiri? Ai grijă, ai grijă, ai grijă! Cine mai are nevoie de îngrijiri aici? Nimeni?

Trupurile tinerilor, sfârtecate de șoferul drogat

Voce femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos… nici nu pot să-i văd picioarele. (…)

Voce femeie, pe fundal: E jumătate de om! Efectiv, e jumătate de om!

Voce bărbat: Șoferul a plecat! A venit în viteză! Şi a plecat!

Voce femeie, vorbeşte la 112: Nu, nu am văzut accidentul. Doar persoana.

Voce bărbat: Mamă!

Voce femeie, posibil din echipajul medical: Daţi-vă mai… Daţi-vă de pe stradă!

Voce bărbat: A intrat, a venit peste noi. E jumătate de om.

Voce femeie, vorbeşte la 112: La ieşirea din 2 Mai spre Vama Veche. Da, cu câţiva metri după ieşirea din 2 Mai. Între pieton şi autoturism, cred. Nu am văzut accidentul. Este o singură persoană. Nu, nu este nicio maşină în jur. N-am văzut accidentul, am văzut doar persoana.

Voce femeie, probabil prietenă a tinerilor loviţi: Roberta! Roberta! Roberta!

Voce bărbat: Nu ai ce să faci. Cum să faci mă… eşti retard?

Voce bărbat: Doamne Dumnezeule!

Sebi și Roberta au murit pe loc

După 9 minute, încep să se audă sirenele ambulanțelor, plânsete și voci disperate. La încă un minut distanță, vocea unui bărbat se aude: „O persoană este moartă”. Apoi, a ajuns și Poliția. Altă voce a unui bărbat, despre șoferul care a omorât doi tineri: „A fugit de la fața locului!”. Medicii de pe ambulanță au început să intervină la fața locului. Au constatat pe loc, imediat ce au intrat în discuție cu tinerii care au fost loviți de șoferul teribilist – două victime: „Pe ăștia doi i-a luat din plin și i-a aruncat… Avem leziuni incompatibile cu viața. (…) Să intervină mai repede”.

Vezi și AVOCATA LUI VLAD PASCU, IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE SCĂPATE PE INTERNET. CUM S-A FILMAT SORINA PE MUZICA CELOR DE LA BUG MAFIA: „DACĂ AI OMORÂT UN OM…”

Sursă foto: capturi video