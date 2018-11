Damian Drăghici va deveni tată pentru a doua oară!

Damian Drăghici și Cristina Stroe sunt foarte fericiți, deoarece vor deveni părinți. Artistul va fi a doua oară tătic, el mai având o fiică, de vârsta iubitei sale, adică de 25 de ani. Cei doi vor avea un băiețel, scrie Libertatea.ro, și sunt nerăbdători să facă cunoștintă cu el. Cristina a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare, în care împărtășește prietenilor virtuali că se simte o femeie împlinită.

”În ultimul an am învăţat că dragostea trebuie trăită, simţită şi mai puţin expusă sau transpusă în cuvinte, căci atunci când vine vorba de mine şi de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul altora. În ceea ce priveşte ultimul an a fost unul plin de provocări, de încercări, dar şi de realizări, un an în care am simţit mai mult, am trăit fiecare clipă şi am iubit intens, toate astea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine.

Am învăţat împreună din lucrurile pe care le-am traversat împreună. Anul asta pot spune că am evoluat împreună din toate punctele de vedere şi fiecare a înţeles că nici un vis nu-i prea îndrăzneţ şi că tot ce-ţi doreşti se poate îndeplini. Cu siguranţă unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţă unui cuplu este, fără doar şi poate, cererea în căsătorie. Nu m-am aşteptat că acest lucru să se întâmple nici o secundă, mai ales în contextul in care ne aflăm, la televizor. Simţindu-mă copleşită de fosta relaţie, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc că un lucru atât de special şi intim să fie făcut public, aşa că m-am blocat şi nu am ştiut cum să reacţionez.

Ştiam că Damian este spontan şi imprevizibil, însă nu m-am gândit la asta. Dincolo de urcusurile şi coborâşurile din relaţia noastră, două lucruri esenţiale ne-au unit: dagostea ne-a făcut să trecem peste orice obstacol şi pasiunea şi viziunea comună pe care o avem pentru muzică. Tot ce simt şi tot ce pot să spun se rezumă la faptul că sunt fericită, iubesc şi sunt iubită. Damian Drăghici, îţi mulţumesc că exişti!”, este mesajul Cristinei Stroe.

Damian Drăghici a cerut-o de soție pe Cristina Stroe în direct, la TV

Cristina Stroe și Damian Drăghici au cântat împreună azi în cadrul emisiunii “Vorbește lumea” și, la final, cântărețul a îngenunchiat și, având un superb inel în mână, i-a spus: “Vreau să fii soția mea, pentru că te iubesc mult de tot”.

Inițiativa artistului de 48 de ani a luat-o total prin surprindere pe tânăra artistă: “Pe bune? Voi știați toți?”. Au fost însă multe momente de pauză și… după câteva replici de-ale lui Cove și Adela Popescu, Cristina Stroe a spus un simplu: “Ok”. Momentul emoționant a fost filmat de Adela Popescu, care a a scris în dreptul înregistrării postată pe Facebook-ul ei: “Cerere in casatorie in direct. Damian Draghici, you did it! ? ? ? ? ? ?”.

“Ok, puteai să nu faci asta la televizor. De acum vor urma niște ani și mai frumoși. Sunt extrem de emoționată, nu știu cum să mă comport. Nu sunt genul să-mi fac viața publică. Aș prefera măcar să mă fi gândit, e incontrolabil. Sunt emoționată, îmi doream să existe această cerere, dar nu la televizor. Orice femeie își dorește acest lucru, mai ales din partea bărbatul pe care îl iubește. Nu mă așteptam. Cererea asta în căsătorie nu cred că a venit ca o ultimă opțiune, nu mă așteptam. Am trecut amândoi prin niște chestii foarte mari anul acesta și a fost greu să facem față tuturor emoțiilor pe care le-am trăit. Dacă e să facem nunta, să nu o facem la televizor.”, a reacționat frumoasa brunetă.

Surpriza a fost cu adevărat neașteptată, pentru că, în ultima vreme, relația dintre cei doi nu era ca pe roze. Iar celebrul lăutar nu s-a ferit să vorbească despre acest aspect. “Nu era pregătită pentru că am avut niște zile mai grele. Eram certați, cu ultimatum, cu tot. Noi nici nu vorbeam, am supărat-o”, a explicat Damian Drăghici.