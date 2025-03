Dan Bittman aruncă alegerile prezidențiale în aer: ”Sunt doi candidați care ar trebui să ne spună clar ce orientare au”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Dan Bittman a făcut declarații complet neașteptate. Ce părere are artistul despre faptul că fostul prim-ministru și lider al Partidului Social Democrat (PSD) candidează la funcția supremă din stat, dar și ce are de spus despre divorțul acestuia de Daciana Sârbu? Aflați în rândurile de mai jos!

Dan Bittman, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țara noastră a dezbătut mai multe subiecte importante alături de Dan Diaconescu. Printre acestea s-a numărat și candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din mai. De asemenea, artistul a mai atins un subiect legat de orientarea sexuală a unora dintre candidați.

Întrebat de către Dan Diaconescu, Dan Bittman a vorbit deschis despre Victor Ponta. Artistul a mărturisit că îl apreciază pe candidatul la prezidențiale datorită schimbărilor pozitive pe care le-a realizat în perioada în care ocupa funcția de prim-ministru, dar are anumite probleme pe care trebuie să le rezolve, precum divorțul de Daciana Sârbu. Bittman a spus că un candidat la alegerile prezidențiale trebuie să explice un divorț prin care a trecut, dar a adăugat și faptul că există doi candidați care ar trebui să vorbească despre orientarea lor sexuală, să fie sinceri cu poporul român.

Dan Diaconescu: Victor Ponta?

Dan Bittman: Doamne, ce să spun? Eu vorbesc acum din punct de vedere al Holografului. Să știi că Victor Ponta ne-a făcut un mare bine. În sensul că a dat amnistia fiscală de ne-a scăpat de legile alea imbecile ale lui Băsescu. Deci Victor Ponta când a venit și a dat amnistia fiscală măcar a terminat odată aberațiile din economie și aberațiile acelea politice. Că totul era politic.

Dan Diaconescu: Am văzut că unii îl laudă pentru mandatul de prim-ministru.

Dan Bittman: Mulți spun că el în perioada aia când era cu USL-ul, cu nu știu ce, când era cu CRIN, cu nu știu ce, a făcut lucruri bune. Da, a făcut. Pentru că eu nu mă așteptam ca PSD-ul, stânga, să dea legi mai valoroase decât dreapta. Eu mă așteptam ca PNL-ul și PNL-ul mi-a pus taxe în plus, mi-a mărit impozitele și Ponta a venit și a spus nu, nu, nu, 5% pe dividend de nu știu cât, pe nu știu ce, 3%, 1%, până la un milion. Era la un moment dat pe micro-întreprinderi 3%. Deci domnul Ponta a făcut lucrurile acestea cu guvernul lui. Adică oamenii poate uită, dar cei care sunt în business n-au cum să uite. El are alte probleme, nu vreau să intrăm în discuții. Și trebuie să și le lămurească.

Dan Diaconescu: Ce probleme are?

Dan Bittman: Prima dată am înțeles că a divorțat de Daciana. Așa am auzit. Și cred că nu. Nu știu. Trebuie să ne explice niște lucruri. E președinte, nu vrea să fie președinte? Nu aia cu apartamentul de 200 de metri. Domnule, trebuie să înțelegem. Victor Ponta, nu numai că a fost prim-ministru și șef de partid, a avut și o companie de șef, cred că o mai are, de avocatură. Adică el a făcut bani cu lopata. Adică nu-l mai căutați. Îi văd pe unii, domnule, are apartament de 200 de metri. Da, domnule, un apartament de 200 de metri pe Bosfor, 2 milioane, 3. În Turcia. Da, deci ca să ne înțelegem. Cam atâta cred că costă acolo. Cel puțin. Așa. Dar, cred că-s bani făcuți legal de domnul Ponta. Cred. Nu știu.

Dan Diaconescu: Păi și de ce zici de divorț? Ca și cum, adică, pontează mult? Când zice Dan Bittman de divorț, asta înseamnă că știe ceva, că tu ești specialist în probleme de dragoste.

Dan Bittman: Nu știu, eu cred că sunt doi candidați care ar trebui să ne spună foarte clar dacă sunt… Ce orientare sexuală au? Eu așa cred. Dar asta nu ar trebui să influențeze votul.

Dan Diaconescu: Știu, dar România e o țară care…

Dan Bittman: E foarte bine să fim diverși, să acceptăm. Eu am toată deschiderea.