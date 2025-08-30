Dan Bittman și-a donat TOATĂ averea! Motivul șocant și beneficiara surpriză

Cântărețul Dan Bittman a făcut o mărturisire surprinzătoare într-un recent podcast: și-a donat întreaga avere. Artistul a explicat că nu mai deține nici locuințe, nici terenuri sau alte bunuri, toate fiind trecute în proprietatea altei persoane, potrivit evz.ro

Beneficiara generozității sale este chiar mama copiilor săi, fosta sa parteneră. Bittman a subliniat că gestul nu a fost făcut pentru publicitate, ci din dorința de a nu mai fi atașat de bunuri materiale.

”Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează”, declarat artistul, explicând astfel alegerea care i-a surprins fanii.

