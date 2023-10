Nicolae Florin, zis Uku, un presupus interlop care ar avea legături cu temutul clan Chira și nimeni altul decât ex-iubitul fiicei lui Dan Bursuc, este la cuțite cu cel supranumit „Tăticul maneliștilor” din cauza unei datorii de 110.000 de euro. Pentru a anula plata, celebrul impresar ar fi pus la bătaie o sumă normă pentru a-i face „felul” celui care îl acuză cu fiecare ocazie că ar fi rău platnic. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarații în exclusivitate.

Săptămâna trecută, într-un interviu acordat pentru site-ul nr. 1 din România, Dan Bursuc l-a „înțepat" subtil pe Nicolae Florin, cel care a avut o relație timp de un an și jumătate cu fiica lui, Adriana. Uku nu a rămas dator și l-a distrus cu dovezi pe fostul „socru", pe care l-a acuzat că refuză să-i înapoieze o datorie mai veche.

„Am fost sunat și amenințat de finul lui Dan Bursuc”

Între cei doi nu mai există, clar, cale de împăcare, conflictul fiind imposibil de stins. Lucrurile sunt și mai complicate pentru că „Tăticul maneliștilor” ar fi ordonat chiar asasinarea rivalului său.

„Am fost sunat și amenințat de finul lui, care lucrează la S.A.S. și care e garda de corp a lui Alex Bodi. Pus de Dan Bursuc, a stat de capul meu, iar în primăvară am încasat o bătaie cruntă și am ajuns la spital. Mi s-a transmis că mă vor distruge dacă nu retrag plângerea pe care am făcut-o”, ne-a declarat fostul „ginere” al lui Dan Bursuc.

Nicolae Florin, zis Uku: „Mă tem pentru viața mea”

Asta nu este, însă, tot. „Tăticul maneliștilor” ar intenționa chiar să-l lichideze pe Nicolae Florin, ex-iubitul fiicei sale. La bătaie este o sumă imensă.

„A pus 50.000 de euro pe capul meu. Mă tem pentru viața mea”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nicolae Florin, zis Uku.

„Du-te la Poliție și reclamă-mă”

Revenind la motivul conflictului dintre cei doi, Dan Bursuc a negat, cu fiecare ocazie, că ar avea datorii către Nicolae Florin. Însă, în privat, „Tăticul maneliștilor” i-a recunoscut lui Uku că îi datorează 110.000 de euro. I-a transmis, însă, că nu va vedea niciun ban.

„Vezi că nu mai vezi nimic. Du-te la Poliție și reclamă-mă. Băi, tată, eu am avut 7.000 de gagici la viața mea, am plătit toată viața. Și tu, la rândul tău, și-a plăcut, ai plătit. Eu ți-o spun bărbătește„, i-a transmis Dan Bursuc lui Nicolae Florin.

„E un diavol”

În ultimele luni, Uku nu l-a slăbit deloc pe Dan Bursuc, căruia i-a adus acuzații grave, care i-ar putea cauza probleme cu legea dacă acestea ar fi, bineînțeles, adevărate.

„Anul trecut a dat țepe la oameni, a avut o grămadă de probleme cu nunțile. Va avea probleme și anul acesta. Mi-au zis finii lui că a început să sune oamenii din cauză că i-au dat arvună, iar acum nu mai are formații. Face contracte la evenimente, încasează banii și nu plătește nimic la stat. E un diavol, vă rog să mă credeți„, a dezvăluit Nicolae Florin.