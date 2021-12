Dan Negru a străbătut țara de Crăciun, apoi a venit cadoul: ”Televiziunea română mi-a dat să beau, ăia, să citesc!”

Dan Negru a fost ”călător” de Crăciun! ”Regele audiențelor” a parcurs aproape 2.500 de kilometri, cu treburi prin Iași, București, Timișoara. Luni, era în Cluj! Seara de Crăciun avea s-o petreacă, totuși, în familie, la el acasă, așa cum o face an de an. Ce cadouri a primit omul de televiziune? Unul este inedit și l-a surprins. A venit de peste Prut, de la oamenii din televiziunea unde și-a întins colaborarea cu 16 ani în urmă. CANCAN.RO are detaliile.

Dan Negru avea să primească un cadou care l-a dat pe ”spate”. O colecție de cărți, aproape 60, venită de la Pride, televiziunea unde mai colaborează ”Regele audiențelor”. În vară, amintise de câțiva poeți, Mihai Vieru, Nicolae Dabija, pe care i-a cunoscut foarte bine, dar de la care nu a ”cerut” un autograf. Acum îi pare rău, dar timpul nu-l mai poate întoarce. Și a venit surpriza!

”Am primit cadouri… Dar ceva mișto am primit de la televiziunea din Moldova, Pride. Spre deosebire de ai noștri, ăia sunt foarte atenți. Întotdeauna am primit diferite lucruri. Acum, de exemplu, mi-au trimis niște cărți scrise de mari poeți, care mi-au fost și prieteni. Nicolae Dabija, Mihai Vieru… M-am plâns că nu am niciun autograf de la ei. Și acum, oamenii mi-au trimis o serie de cărți.

Eu am vorbit în vară cu cei de la redacție, le-am spus: `bă, ce prost sunt, a murit și eu nu am niciun autograf de la Dabija… Și chiar l-am cunoscut. Nici de la Vieru nu am și am stat cu el de nenumărate ori.` Iar acum, de Crăciun, m-am trezit cu o colecție întreagă de scriitori moldoveni celebri. O colecție mare, undeva la vreo 60 de cărți. E de apreciat gestul, atenția. În România, tot ce am primit a fost băutură! Televiziunea română mi-a dat să beau, ăia, să citesc!”, a dezvăluit Dan Negru.

Dan Negru a bătut țara de Sărbători

Dan Negru a mai povestit și cât a ”umblat” în această perioadă a Sărbătorilor. Mii de kilometri a parcurs omul de televiziune. Mai mult, înainte de Crăciun, s-a întors din Dubai, unde a filmat cu Florin Piersic.

”Am făcut multe de Crăciun. Am fost prin o grămadă de locuri. Am bătut țara dintr-o parte în alta. Pe 23 am fost la Iași, am avut acolo o întâlnire cu studenții, și până pe 25 am tot fost plecat. Am fost în trei orașe în această perioadă. La Iași, La București și la Timișoara. Acum sunt la Cluj (râde). Tot umblu… pe drumuri. Dar chiar de Crăciun am fost acasă. Am fost cu ai mei. Crăciunul îl fac cu ai mei întotdeauna. Suntem un familion destul de mare când se adună… Și am stat acasă.

Am făcut mulți kilometri… Cred că vreo 2.400 de Crăciun, plus că m-am întors, cu o zi înainte, din Dubai, unde am filmat cu Florin Piersic. Adică am făcut încă vreo 4.000”, a încheiat Dan Negru.

