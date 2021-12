Dan Negru avea 18 ani când scânteia Revoluției a sărit la Timișoara. Cel supranumit astăzi „Regele audiențelor” era acolo, în orașul lui. A ieșit pe stradă, s-a aflat chiar în miezul evenimentelor. Cu o sinceritate dezarmantă, prezentatorul a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a trăit acele zile însângerate din orașul-martir.

Revoluția a început la Timișoara, încă de pe 15 decembrie. În jur de 15.000 de suflete au ajuns în Piața Sfânta Maria pentru a opri mutarea pastorului reformat Laszlo Tokes într-o altă parohie, după ce adusese critici regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Oamenii au aprins doar lumânări, nu s-a strigat, nu s-a scandat. Tokes era pus sub arest la domiciliu. Ce a urmat… Baie de sânge pe străzi, primii eroi ai Revoluției căzuseră.

Dan Negru s-a aflat printre cei care s-au adunat să strige ”Libertate!”. ”Regele audiențelor” avea 18 ani pe atunci și a ieșit pe stradă. Chiar el povestește, pentru CANCAN.RO, clipele trăite în acele momente tensionate, de frică.

”Eram mare deja, aveam 18 ani… Am prins-o în plin. Dar eu am fost cel mai mare laș în timpul Revoluției. Eu am fost acolo, când s-a tras, dar am fugit. Eu stau undeva aproape de strada lui Laszlo Tokes… Am prins multe acolo. Când auzeam că se trage, eu o tuleam, eram primul care fugeam”, a spus Dan Negru.

Dan Negru, ofertat de Kanal D!

Dan Negru e pe cale să pună pe tapet al 22-lea Revelion-maraton al său, ba chiar și un Crăciun inedit, în Dubai, alături de Florin Piersic. A fost prins până peste cap cu filmările, dar s-a trezit cu o ofertă de la concurență (Vezi AICI detalii). Kanal D este postul care-l vrea pe cel supranumit „Regele audiențelor”, iar două runde de negocieri s-au derulat deja. Urma să ofere răspunsul după data de 16 decembrie, când s-a întors din Dubai, de la filmările cu Florin Piersic pentru Crăciun.

