Dan Negru, dezvăluiri din viața privată! Ce spune prezentatorul TV despre copiii săi. „Le-aș fi luat liniștea

Dan Negru este una dintre cele mai longevive prezențe de pe micile ecrane. Acesta a avut emisiuni de succes și a primit porecla de „regele audiențelor”, cu toate acestea încearcă să stea cât mai departe de lumea mondenă. Acesta își ține viața privată departe de ochii curioșilor, iar recent a explicat și motivul pentru care face acest lucru.

„Ce aș fi avut de câștigat arătându-i în ziare și ducându-i la TV? Mi-e bine așa. Copiii mei nu cunosc vedetele de la noi, deși multe trec pe la noi pe acasă.

Zilele trecute am luat masa la un restaurant cu Lora și lumea venea să facă poze cu ea și Dara, fetița mea, era nedumerită, n-o știa de la TV, deși toți copiii de vârsta ei o admiră. Bogdan, băiatul meu, e prieten cu Selly și cu Dorian și își mai schimbă mesaje pe WhatsApp fără ca eu să știu. Dar am reușit sa-i ținem departe de showbiz. Nu aș fi avut nimic de câștigat, dimpotrivă, le-aș fi luat liniștea.”, a declarat Dan Negru, pentru click.ro.

Dan Negru, despre succesul în televiziune

Dan Negru a înregistrat de-a lungul timpului audiențe record și se mândrește cu faptul că a reușit să facă acest lucru pe baza profesionalismul, ci nu a faptului că este un personaj monden urmărit de telespectatori.

„Am căutat întotdeauna să stau departe de lumea mondenă, nu există aproape deloc fotografii cu mine în locuri mondene în toți ăștia 25 de ani de când m-am apucat să fac TV.

Și eu sunt exemplu că se poate și așa. Porecla de «regele audiențelor» am primit-o de pe urma succeselor pe care le-am putut dobândi și fără să fiu un personaj monden.”, a mai declarat Dan Negru.

