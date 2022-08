Dan Negru oferă noi detalii despre emisiunea „Jocul Cuvintelor”, de pe Kanal D: „E isterie la înscrieri”

Dan Negru este fericit cu noua colaborare pe care o are alături de Kanal D, după ce a încheiat contractul cu Antena 1. Omul de televiziune a oferit mai multe detalii cu privire la ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat ale emisiunii „Jocul Cuvintelor”, difuzată la televizor de două ori pe zi.

Emisiunea prezentată de „Regele audiențelor” are un mare succes, tocmai de aceea acesta a dorit să facă mai multe precizări importante. Dorința lui Dan Negru de a lua parte la un proiect interactiv pentru români s-a materializat, motiv pentru care se simte bine de fiecare dată când vorbește despre asta.

Dan Negru a vorbit pe larg despre emisiunea „Jocul Cuvintelor”, de pe Kanal D

Ceea ce îl bucură cu adevărat pe Dan Negru este că are de-a face cu oameni simpli, nicidecum cu vedete din România. Acesta susține că are parte de momente frumoase alături de persoane de toate vârstele, cu diferite meserii. „Jocul Cuvintelor” nu necesită o investiție foarte mare pentru producători, însă se bucură de un profit uriaș datorită audienței record pe care o are de la o ediție la alta.

„Sunt până acum 8.746 de oameni. E fenomen! Avem câte cinci candidați pe ediție, deci ne trebuie cam 1.749 de ediții. Cred că am avea pentru următorii 30 de ani de filmări. Iar eu aș avea cam 80 de ani la ultimii. E isterie la înscrieri. Jocul cuvintelor are cei mai mulți concurenți pentru că, de acasă, pare foarte ușor. Majoritatea concurenților sunt cu studii superioare. Doctori, ingineri, studenți, ei se înscriu primii”, a declarat Dan Negru pentru Ego.ro.

Echipa emisiunii „Jocul Cuvintelor” are parte de o mulțime de specialiști care se ocupă în fiecare zi cu descoperirea cuvintelor și a definițiilor folosite de la o ediție la alta. Dan Negru mărturisește că și cei de acasă se implică activ și vin cu tot felul de idei care uneori pot fi puse în practică, iar alteori nu. „Regele audiențelor” speră să poată duce mai departe această emisiune și să aibă parte de cât mai multe sezoane.