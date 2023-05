Dan Negru nu scapă de ”admiratori”! Nici în miez de noapte. S-a trezit cu mesaje, și nu degeaba am scris admiratori între ghilimele! Mesaje de amenințare au curs, iar unul dintre cei care l-au căutat pe ”Regele audiențielor” când era cu capul pe pernă vrea să-l dea în judecată. Motivul? E veche problema, de anul trecut, atunci când prezentatorul care lăsa Antena pentru Kanal D anunța, hotărât, că renunță la emisiunile de Revelion, unde a făcut istorie timp de 22 de ani. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dan Negru a stârnit un val de nemulțumiri atunci când s-a decis să renunțe la Revelioanele maraton, ba chiar s-a trezit cu o serie de amenințări. Cineva i-a trasmis, solemn, că-i va tăia cauciucurile de la mașină (Vezi AICI detaliile), iar alții au inserat în mesaje ce le-a trecut prin cap. Mai mult, o fană a lui a anunțat că-și va lua zilele, dacă Dan Negru nu va continua cu Revelioanele și la noul post de televiziune, Kanal D (Vezi AICI detaliile).

Dan Negru, amenințat, încă o dată, din cauza Revelionului

Părea că a scăpat prezentatorul emisiunii Jocul cuvintelor, dar de unde?! Coșmarul se lungește, iar tema este aceeași. Chiar dacă este abia luna mai, Dan Negru este ”forțat” să revină la trecerea dintre ani. Adică, să-și schimbe decizia pe care a luat-o vara trecută în privința Revelionului ”tras” pe post. Omul îl amenință chiar cu judecata, dacă nu i se va face pe plac.

”Te dau în judecată, dacă anul ăsta nu fac Revelionul cu tine”, este mesajul primit de Dan Negru.

(CITEȘTE ȘI: RĂZBOIUL ”GREILOR”! DAN NEGRU I-A REFUZAT PROPUNEREA LUI DORIAN POPA! S-AU ÎNCINS DE LA JANTELE AUTO + PREȚUL PARIULUI)

”Regele audiențelor” s-a amuzat, deși abia reușea să-și țină ochii deschiși. A mai citit unul, dar blând, de data acesta: ”Anul ăsta, Revelionul!!!” ”Ce să zic, mă amuză, ca de obicei. Eu am spus ceva, așa rămâne. Gata cu Revelioanele”, a fost replica lui Dan Negru. De altfel, prezentatorul a și argumentat decizia de neclintit pe care a luat-o (Vezi totul AICI).

Dan Negru face praf TVR după eliminarea României de la Eurovision

Altfel, Dan Negru a avut o reacție virulentă la adresa TVR, după ce Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision, a fost eliminat.

„Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision și asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs. Anul trecut, Moldova a dus în prime-time TV europene, la Eurovision, o melodie unionistă, Trenulețul Chișinău-București, cântată în română. Noi am țopăit în limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot în limba română. Noi am țopăit cu un titlu englezesc de melodie.

(NU RATA: ”ÎȚI RUP PICIOARELE!” DAN NEGRU ARE INTERZIS ÎN TIMIȘOARA! I SE TRAGE DE LA FCSB ȘI RAPID)

Moldova e în finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină interesanți exagerează. Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic în muzică. Noi le-am răspuns anul ăsta țopăind în engleză și îmbrăcați fistichiu.

Toți știm ca TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești, dat prin TVR la Eurovision, e să țopăim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie! Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.