Dan Negru și Ștefan Bănică, mesaje triste după moartea lui Mihai Leu: „Raliul vieții se încheie”

România a pierdut marți, 1 iulie 2025, una dintre figurile sale emblematice din sportul de performanță. Mihai Leu, fost campion mondial la box profesionist și un nume cunoscut și în lumea raliurilor, a murit la vârsta de 56 de ani, după o îndelungată luptă cu boala. Internat de mai mult timp la Spitalul Fundeni din Capitală, pe secția de Terapie Intensivă, starea lui s-a agravat în ultimele zile, iar medicii au transmis că evoluția era nefavorabilă. Din păcate, la doar o zi după ultimul buletin medical, Mihai Leu s-a stins din viață.

Decesul său a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au cunoscut, l-au admirat sau au crescut urmărindu-i cariera sportivă. O legendă a ringului și un pionier al sportului auto în România, Mihai Leu a rămas mereu un exemplu de disciplină, forță și eleganță, atât în victorie, cât și în fața încercărilor vieții.

Născut la Hunedoara, Mihai Leu a intrat în lumea sportului de la o vârstă fragedă, urmând o traiectorie remarcabilă în boxul amator, apoi în cel profesionist. A reușit să cucerească titlul mondial la profesioniști în 1997, în versiunea WBO, o performanță rară pentru sportivii români, cu atât mai mult într-o perioadă în care accesul la competiții internaționale era limitat.

Pe rețelele sociale, numeroase figuri publice, prieteni apropiați, foști colegi de breaslă sau simpli admiratori și-au exprimat regretul pentru pierderea prematură a campionului. Printre aceștia, și realizatorul TV Dan Negru, care a rememorat într-un mod sensibil o amintire personală cu Mihai Leu, subliniind caracterul jovial, spiritul de echipă și pasiunea cu care trăia fiecare moment, fie el pe terenul de sport, în ring, sau pur și simplu în mijlocul prietenilor.

Mihai Leu a fost nu doar un sportiv excepțional, ci și un om care a lăsat o amprentă puternică prin tot ce a făcut. De-a lungul anilor, a luptat nu doar în ring sau la volanul mașinii de curse, ci și cu grave probleme de sănătate. De fiecare dată, a dat dovadă de o forță mentală impresionantă, refuzând să se lase doborât de obstacole. Din păcate, ultima bătălie a fost și cea mai grea.

„L-am cunoscut personal acum câțiva ani, l-am plăcut din prima, am stat de vorbă ca și când ne cunoșteam de-o viață și mi-am dat seama ce OM deosebit am întâlnit, ce CARACTER extraordinar, dincolo de marele campion pe care-l admiram în tăcere. Fiecare discuție pe care am avut-o cu el purta amprenta modestiei lui incredibile și dorința de-a face în continuare lucrurile care îl pasionau. Raliul vieții se încheie, din pacate, mult prea brusc pentru Mihai Leu, dar ambiția, forța umană, blândețea, puterea de-a îndura, plus, evident, rezultatele sale ca sportiv, rămân, pentru mulți dintre noi, un exemplu impresionant. Drum lin, Mihai! Să te odihnească bunul Dumnezeu!”, a fost și mesajul lui Ștefan Bănică Jr.