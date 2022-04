Dan Șucu, propunere de nerefuzat pentru un cuplu de antreprenori la Imperiul Leilor. Ce sumă de bani le-a oferit

Camelia și Lucian Gheorghe au venit la Imperiul Leilor pentru a obţine o investiție de 150.000 de euro. Cei doi au o afacere cu obiecte decorative din beton. Dan Șucu le-a făcut acestora o propunere de nerefuzat.

Camelia Gheorghe, care în anul 2020 se afla în perioada de maternitate, a realizat că poate începe o afacere cu vase decorative din beton. Totul a început după ce a vizionat un videoclip de pe YouTube.

După mai multe discuţii cu soţul său, aceasta l-a convins să comande matrițe din China şi s-au apucat de treabă. Ulterior, bărbatul și-a dat seama că poate realiza el însuși matrițele.

În prezent, firma celor doi creează obiecte decorative și ghivece din beton, iar principalii lor clienți sunt producătorii de lumânări. Deocamdată, au o producţie destul de mică iar din acest motiv nu pot onora miile de comenzi pe care le au.

Astfel, cei doi au păşit încrezători în platoul emisiunii Imperiul Leilor şi au cerut o investiție de 150.000 de euro pentru a-și dezvolta afacerea. Pentru această sumă, antreprenori pot ceda 30% din acțiuni.

Dan Șucu le-a făcut o propunere, care a inclus 100.000 de euro sub formă de împrumut și 50.000 de euro sub formă de capital social în companie. Cei doi soți nu au stat deloc pe gânduri şi au acceptat oferta fondatorului Mobexpert.

Cum a făcut Dan Șucu primii bani

Pentru a reuși să își deschidă o afacere, Dan Șucu a vândut o casă moștenire dintr-o afacere anterioară, iar cu banii obținuți a cumpărat un camion de mobilă din Franța.

”Am reușit ca în prima lună să vând jumătate de camion, așa cum îmi propusesem. Era în iunie. La 1 iulie 1993 a fost introdus TVA-ul. În decembrie al acelui an vindeam deja 4 camioane. Anul următor îmi aduc aminte că am făcut profit de 1 milion de mărci. Era ceva extraordinar, nu-mi venea să cred. La 4 ani de zile după ce am început societatea, devenise cel mai mare producător, cel mai mare exportator, importator și comerciant de mobilă al României. Cu 4.000 de angajați în 4 ani de zile.

Eu nu am avut nicio îndoială că voi face ceva care credeam că va fi deosebit. Nu am avut nicio îndoială, doar nu știam când. Dar de realizat, eram convins că voi realiza ceva. Și asta a venit de atunci, din faptul că atâția oameni îți spun că se poate. Și asta ar trebui să înțeleagă oricine este în sala asta, că orice se poate, dacă ești suficient de încrezător”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui intreviu pentru andreearosca.ro