Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins!

Sorin Cristea s-a prezentat în faţa investitorilor de la Imperiul Leilor pentru a le arăta casele viitorului. Antreprenorul de 61 de ani a reuşit să îl convingă pe Dan Şucu să investească în afacerea sa.

Sorin Cristea a studiat ani la rând toate soluțiile posibile de eficiență energetică, astfel prototipul său de locuință nu consumă, ci produce bani. Sistemul care se află la baza acestora transformă casele din consumatoare în producătoare de energie.

Cum funcţionează? Cei interesați de o astfel de locuință cumpără, de fapt, metri liniari de structură care se asamblează extrem de rapid. În opt ore antreprenorul poate produce structura necesară amenajării unei case de 100 mp, dar în acelaşi timp o poate şi amenaja.

CITEŞTE ŞI: DAN ȘUCU, DEZVĂLUIRI DESPRE ÎNCEPUTUL ÎN AFACERI: ”BARBA ÎNCEPUSE SĂ ÎMI DISPARĂ DE PE FAȚĂ”

În acelaşi timp, acesta are nevoie de 500.000 de euro pentru a deschide două unități de producție, una dintre acestea aproape de București și alta la Satu Mare. Bărbatul le-a oferit leilor 25% din afacere pentru această sumă de bani.

Singura problemă a fost că antreprenorul nu a vândut încă nicio casă, pentru a dovedi că afacerea este profitabilă. Cu toate acestea, Dan Şucu i-a acceptat propunerea şi este gata să investească suma cerută.

Cum a făcut primii bani Dan Şucu, de la Imperiul Leilor? Şi-a asumat un risc fabulos, înainte de a crea Mobexpert

Așa cum a declarat, fondatorul Mobexpert a iubit banii de când era copil. Convingerea că va reuși în viață a fost pilonul pe și-a construit propriul imperiu.

Primul lucru a fost să vândă o casă moștenire dintr-o afacere anterioară, iar cu banii obținuți a cumpărat un camion de mobilă din Franța. Anul 1993 devenea poate cel mai important an din viața lui:

”Am reușit ca în prima lună să vând jumătate de camion, așa cum îmi propusesem. Era în iunie. La 1 iulie 1993 a fost introdus TVA-ul. În decembrie al acelui an vindeam deja 4 camioane. Anul următor îmi aduc aminte că am făcut profit de 1 milion de mărci. Era ceva extraordinar, nu-mi venea să cred. La 4 ani de zile după ce am început societatea, devenise cel mai mare producător, cel mai mare exportator, importator și comerciant de mobilă al României. Cu 4.000 de angajați în 4 ani de zile.

Eu nu am avut nicio îndoială că voi face ceva care credeam că va fi deosebit. Nu am avut nicio îndoială, doar nu știam când. Dar de realizat, eram convins că voi realiza ceva. Și asta a venit de atunci, din faptul că atâția oameni îți spun că se poate. Și asta ar trebui să înțeleagă oricine este în sala asta, că orice se poate, dacă ești suficient de încrezător”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui intreviu pentru andreearosca.ro