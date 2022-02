Dana Chera, destăinuiri emoționante despre viața de mamă: ”Toți au spus că nu voi rezista”

Dana Chera revine în lumina reflectoarelor după doi ani de absență. Omul de televiziune și-a dedicat timpul familiei numeroase, iar acum se pare că este mai pregătită ca niciodată să își reia rolul din televizune.

Cu o carieră de 17 ani în lumina reflectoarelor, Dana Cheru și-a dat voie să stea departe de televiziune pentru o perioadă de 2 ani, iar motivul are un nume: Ana, fetița cea mică a prezentatoarei:

„Când le-am spus prietenilor că voi sta acasă, cu Ana, doi ani, și-au făcut cruce și nu m-au crezut. Toți au spus că nu voi rezista”, a spus Dana Chera.

Dana Chera, confesiuni emoționante

Cu trecerea anilor Dana Chera și-a dat seama cât de valoros este timpul petrecut alături de familie, iar decizia de a intra în concediu de maternitate a venit firesc și natural, însă un regret o ”bântuie” și acum. Faptul că nu a reușit sa petreacă la fel de mult timp și cu ceilalți doi copii din prima căsnicie:

„În viață poți să dai orice, oricui. Dar dacă nu dai timpul tău acelui om, acelei situații, atunci nu dai nimic. Dacă îți permiți să dai timp, deja dai parte din suflet. Ana a fost mai norocoasă. Copiii au nevoie de noi, fizic. Copiii au nevoie să ne spună ce gândesc, ce-i supără, ce-i bucură, să ne spună toate prostiile care le trec prin cap, au nevoie să știe că suntem undeva prin casă și, dacă ne strigă, putem să le răspundem: da, sunt aici! Copiii au nevoie de timp. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost extrem de bun și cu ceilalți copii , că le-a dat putere să reziste la ritmul meu nebun de a-mi face meseria.”, a mai spus Dana Chera.

Deși a fost un pas important pentru relația cu propria familie, Dana Chera susține că nu este ușor să fie mamă cu normă întreagă, Soțul și copiii au nevoie de atenția și iubirea unei femei desăvârșite și măiestria unei gospodine, iar prezentatoarea a reușit să facă față cu brio:

”Când era Ana foarte mică, dormeam 4 ore pe noapte și am rămas cu o nevoie de somn. Erau destul de multe de făcut și, uneori, uitam să beau apă. Din cauza asta, îmi crapă des pielea. Dar nu e despre asta! E o vorbă, pe care am auzit-o și care descrie perfect situația: dacă vrei să primești ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ce nu ai făcut niciodată. Iar eu am primit de nu pot spune în cuvinte! Am primit ceea ce contează!

N-am făcut în viața mea cozonac. Acum fac cozonac. N-am făcut în viața mea sarmale. Fac sarmale! N-am făcut în viața mea ciorbă rădăuțeană! Mi se părea ceva îngrozitor de complicat. Îmi dau seama că aceasta a fost perioada când am redescoperit lucrurile simple ale vieții. Calc multe haine, spăl, vorbesc cu copiiii, ies în curte și mă joc cu câinele, mâncăm împreună cu părinții, cu cei dragi și facem mese mari, gătim pentru asta, ne pregătim. Așezăm masa frumos, de sărbătoare, nu mâncăm pe genunchi sau pe tavă, sau în mașină. Plecăm în vacante. Ne bucurăm unii de alții”, a concluzionat Dana Chera.

După doi ani în care a absentat din lumina reflectoarelor, Dana Chera revine pe micile ecrane și va realiza la ETNO TV, talk-show-ul politic și social „Subiectul zilei”. Emisiunea va fi difuzată de luni până joi, între orele 20.00-22.00.

Sursa foto: Arhivă CANCAN