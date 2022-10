Dana Marijuana a vrut să își pună capăt zilelor, după moartea iubitului său: „Am zis că nu pot să trec peste…”

Dana Marijuana a trecut prin momente grele, după moartea iubitului său. Artista a recunoscut în cadrul unui interviu recent faptul că s-a gândit la sinucidere pentru că nu reușea să își revină. La mai bine de opt luni de la tragicul eveniment, viața artistei s-a schimbat radical.

Dana Marijuana a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Daniel Burlacu. Bărbatul avea 49 de ani, și a fost campion mondial la box. Cei doi au avut o relație discretă pe care au încercat să o țină departe de lumina reflectoarelor.

Lucrurile între cei doi mergeau foarte bine, însă totul s-a schimbat brusc într-o zi. Mai exact, în luna martie a acestui an, iubitul artistei a murit, după ce a căzut pe scări și s-a lovit la cap. Bărbatul a decedat pe loc.

La acel moment, artista a suferit un șoc din care i-a fost foarte greu să își revină. Cântăreața a recunoscut că s-a gândit chiar și la sinucidere, dar a fost puternică și și-a revenit.

„Mi s-a oferit o altă viață. Mi-a picat cerul în cap după ce am venit de la mare și am vrut să plec și eu. Am vrut să las totul. Am zis că nu pot să trec peste toate cele. Apropiații, familia, prietenii și un anumit om extraordinar au văzut neliniștea mea. E un pic greu să renaști și s-o iei de la capăt”, a mărturisit Dana Marijuana pentru Antena Stars.

Cum s-a schimbat viața Danei Marijuana

Moartea partenerului său a marcat-o atât de mult încât artista a decis să facă unele schimbări în viața sa. Dana Marijuana se află la dietă, s-a tuns scurt și s-a vopsit blondă. Mai mult, cântăreața se concentrează mai mult pe partea profesională pentru că recent a reușit să își deschidă un nou local în București, numit „La Dana”.

„Consider că sunt la apogeul vieții mele, spiritual vorbind. Mă bucur că nu se întâmplă lucrurile foarte rapid, se întâmplă mai lent și calculat. Încerc, astăzi, să le fac pentru viitor. În continuare voi arăta și alte părți ale mele, artistice, muzicale. Am două piese în lucru”, a spus artista.