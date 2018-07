Dana Roba, atac dur la adresa lui Brigitte Năstase: ”Îmi pare rău că-mi faci familia penticostală de rușine”

Fosta iubită a lui Nicolae Guță, Dana Roba, care între timp a trecut la religia penticostală după ce s-a căsătorit, tună și fulgeră la adresa lui Brigitte Sfăt, pe motiv că se abate de la dogmele bisericii. (Reduceri mari la jocuri PC)

Nu este pentru prima oară când Dana Roba o atacă public pe Brigitte. Prima dată s-a întâmplat în luna martie a acestui an, atunci când Brigitte, și ea adeptă a religiei penticostale, a publicat poze dintr-un club în care apare cu un maieu care avea vedere spre decolteu. ”Mai ești pocăită sau nu ai fost niciodată?”, a întrebat-o atunci fosta iubită a lui Nicolae Guță.

Acum, motivul reproșurilor a pornit de la acuzațiile de infidelitate care i s-au adus lui Brigitte în ultimele zile.

”Brigitte să nu mai lase sms pe Facebook că vai îi este rău și nu mai poate. Nu ne interesează ce i se întâmplă și ce stres are ea după ce și-a bătut joc de Dumnezeu atâția ani cu curviile ei, acum urmează rândul lui Dumnezeu să o lase să se ducă în iad. Nu am nimic personal cu ea, dar mor de nervi când o femeie care trăiește în curvie spune că are Duhul Sfânt și că îl are pe Dumnezeu în ea.

Îi transmit pe această cale că Dumnezeu nu se lasă batjocorit de un om ca ea și că îi va ieși cât de curând în față. Ăsta e mulțamul că anul trecut Dumnezeu te-a salvat de la moarte când ai fost operată la Viena??? Așa merită Dumnezeu, să îl faci de rușine? Îmi pare rău că-mi faci familia penticostală de rușine (biserica).

Acum 3 ani ai intrat în legătură directă la emisiunea lui Mădălin Ionescu să îmi spui tu mie cât de pocăită ești. Țin să te anunț că știu Biblia din scoarță în scoarță… nu aș avea nevoie de un sfătuitor ca tine”, i-a transmis Dana Roba prin intermediul CANCAN.RO.