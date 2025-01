Dana Roba îi spune PA lui Beni! Unde se mută șatena? S-a rupt lanțul de iubire!

O mare parte din vedetele noastre au planuri mari pentru 2025, vor să dea un “refresh” vieții și să-și deschidă sufletul către schimbare. Este și cazul Danei Roba, care a pășit în noul an cu idei noi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, șatena a dat tot din casă! Vrea să-și schimbe domiciliul, însă nu este încă hotărâtă dacă vrea să se mute în Dubai sau în București. Un lucru este cert, pe plan amoros situația nu este tocmai roz. Relația cu Beni a început să scârțâie, iar vedeta consideră că i-ar fi mai bine singură.

Dana Roba a pășit în 2025 cu planuri mari și idei radicale. Vrea să se mute, însă nu a luat o decizie finală. Asta deoarece îi surâd mai multe opțiuni. Emiratele Arabe ar fi una dintre cele mai bune variante, în ceea ce privește business-ul, din spusele ei, însă nu exclude nici Capitala. Chiar makeup artista a recunoscut că sunt multe vedete care au încurajat-o în acest sens, printre care și Valentina Pelinel.

Pe plan amoros însă, lucrurile nu stau la fel de bine. Relația cu Beni este pe ducă! Dana Roba spune că nu se mai înțeleg la fel de bine, iar ea nu mai este dispusă să facă compromisuri.

Dana Roba vrea să se mute în Dubai

Vedeta este încă nehotărâtă, deși este conștientă de faptul că în Emiratele Arabe ar avea mult succes pe partea de makeup. Însă, în egală măsură, o tentează și Bucureștiul, unde talentul îi este apreciat de multe dintre doamnele și domnișoarele din showbiz.

“Nu am luat o decizie finală, dacă vreau să plec din țară sau să mă mut la București. Apartamentul este pe numele meu, Daniel a cedat de bunăvoie partea, pentru că trebuia să mă despăgubească cu 82.000 de euro. Eu voiam să plec din țară pentru că îmi e frică să mă mai văd cu el, după ce va ieși de la pușcărie. Dar când a venit fratele lui din Germania să semneze procura în locul lui, mi-a spus să stau liniștită, pentru că el după ce va ieși, va pleca în Germania.

Dacă ar fi să plec, m-aș muta în Dubai, pentru că acolo aș face bani cu makeup-ul. Eu trebuie să plec într-o țară orientală, unde femeile se machiază, au grijă de ele, acolo se caută machiaje extravagante. Dacă m-aș muta la București, probabil aș muta și salonul meu aici. Oricum, de lucru aș avea, pentru că multe doamne din showbiz ar veni la mine. Chiar îmi spunea Valentina Pelinel să mă mut la București, după ce am machiat-o și am coafat-o. Mi-a spus că mă roagă să o anunț dacă mă mut la București, pentru că aș avea mult succes, ar veni toată lumea la mine”, a declarat Dana Roba pentru CANCAN.RO.

S-a rupt lanțul de iubire între Dana Roba și Beni

Șatena a dezvăluit că lucrurile nu sunt tocmai roz în relația cu Beni. Deși în primul an al poveștii lor de dragoste lucrurile păreau să fie pe calea cea bună, Dana Roba spune că nu se mai înțelege cu iubitul ei, iar relația se îndreaptă cu pași repezi către o despărțire.

“Nu știu nici relația cu Beni cât va mai dura, nu știu ce să zic. Consider că nu ne înțelegem atât de bine, eu am niște pretenții, el are alte pretenții de la mine. Nu ne mai înțelegem, pur și simplu, la fel cum ne înțelegeam în primul an. Atunci chiar am simțit că l-am prins pe Dumnezeu de picior.

Lucrurile s-au schimbat, iar eu nu mai sunt femeia care să facă compromisuri. Prefer să stau singură, decât să fac vreun compromis cu un bărbat. Vreau ca 2025 să fie un an al schimbărilor, din toate punctele de vedere, îmi doresc ca Dumnezeu să mă ajute în acest sens”, a mai spus makeup artista.

