Dana Roba iubește din nou, după ce a fost mutilată de Daniel Balaciu?! Cu el a fost surprinsă în ipostaze tandre

După ce în urmă cu două luni, Dana Roba trecea prin cel mai greu și traumatizant moment al vieții ei, acum make-up artista pare că își revine și a luat viața de la capăt. Aceasta a fost bătută cu bestialitate și mutilată de partenerul ei și nimeni nu credea că va scăpa cu viață. Însă, soarta a fost de partea ei, iar acum Dana Roba este în afara oricărui pericol și pare că a găsit puterea să zâmbească din nou. Și-a reluat activitatea profesională și pare că și în ceea ce privește capitolul sentimental lucrurile sunt bune.

În urmă cu două luni, viața Danei Roba era distrusă chiar de soțul ei. Bărbatul a bătut-o, a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap și a lăsat-o pentru ore bune să zacă într-o baltă de sânge. Când în cele din urmă a ajuns la spital, medicii au fost extrem de reticenți în privința șanselor sale de supraviețuire. Însă, din fericire, femeia a reușit să își revină și acum este gata să se întoarcă la viața ei. Pe lângă faptul că și-a reluat activitatea profesională, pare că și viața sentimentală a Danei Roba este pe un făgaș bun.

(CITEȘTE ȘI: CÂT CÂȘTIGĂ DANA ROBA PE ZI CA MAKE-UP ARTIST, DUPĂ CE S-A ÎNTORS LA MUNCĂ: „AM AVUT ȘI CLIENTE VECHI CARE AU PLECAT CĂ SUNT PREA URÂTĂ”)

Dana Roba iubește din nou?

Recent, Dana Roba a fost surprinsă în compania unui bărbat, iar gesturile tandre pare că nu au lipsit dintre cei doi, potrivit telenova.ro. Mai exact, make-up artista a fost văzută într-un centru comercial din Timișoara în compania unui bărbat. Potrivit sursei citate, cei doi păreau destul de apropiați. Aceștia s-au bucurat de timpul petrecut unul în compania celuilalt, s-au fotografiat împreună, s-ar fi ținut de mână, iar zâmbetele și voia bună nu au lipsit.

Dana Roba a părut extrem de comodă în prezența bărbatului ce a însoțit-o la cumpărături și mulți s-au întrebat dacă make-up artista se află într-o nouă relație. Conform sursei citate, cel care i-a stat alături Danei Roba se numește Beniamin, are 36 de ani și este polițist de penitenciar. De asemenea, bărbatul este și patronul unui club de box pentru copii. Mai multe imagini cu presupusul iubit al make-up artistei puteți găsi în galeria FOTO.

Până acum, Dana Roba nu a vorbit despre o nouă posibilă relație, însă este de înțeles dacă vrea să păstreze discreția. Rămâne de văzut dacă soarele a ieșit din nou pe strada ei și make-up artista și-a găsit un nou partener de viață sau nu.

(VEZI ȘI: DANA ROBA, NEVOITĂ SĂ DEA OCHII CU BĂRBATUL CARE I-A DISTRUS VIAŢA! CE SPUNE MAKE-UP ARTISTA DESPRE ÎNTÂLNIREA CU DANIEL BALACIU)

Dana Roba și-a reluat activitatea profesională

După ce i-a aplicat numeroase lovituri de ciocan în cap, soțul Danei Roba a lovit-o și peste mâini, pentru a se asigura că aceasta nu o să își mai poată practica meseria. Însă, make-up artista a avut noroc și la acest capitol, iar daunele provocate au fost unele care s-au putut repara, așa că femeia a putut să își reia activitatea profesională.

Însă, se pare că tragedia prin care a trecut le-a afectat pe unele dintre clientele acesteia, care au renunțat la serviciile ei pentru că nu puteau să o vadă așa cum arată acum. Dar, Dana Roba nu le judecă, mai ales având în vedere că noi cliente au apărut.

„Este o perioada aglomerată cu mirese multe, dar mă bucur mult că pot să muncesc. 400 lei iau pentru un machiaj normal și 700 lei pe un machiaj de mireasă și fac și păr. Totul este legal, le dau clientelor mele bon fiscal, tot. Lucrez de dimineața de la 5.30 până la 19.00.

Am în jur de cinci, șase cliente pe zi și vreau ca fiecare dintre ele să fie mulțumită de mine.(…) Am și multe fete noi care își doresc să le machiez eu. Am avut și cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă. Asta este, fiecare alege ce face cu banii lui”, a declarat Dana Roba, potrivit fanatik.ro.