Dani Mocanu a renunțat la concertul de la Sala Palatului. Iată motivul invocat de manelist

Dani Mocanu avea planuri mari, din punct de vedere muzical, dorind să ”rupă gura târgului” și să organizeze un spectacol de zile mari la Sala Palatului. Locația – aleasă de numele grele ale showbiz-ului autohton – îi convenea de minune și lui Dani Mocanu, numai că celebrul manelist a luat hotărârea de a renunța. Cel puțin deocamdată.

Anunțul referitor la anularea concertului a fost făcut de platforma de bilete online Eventim. Concertul pe care Dani Mocanu și trupa sa urmau să îl susțină la Sala Palatului trebuia să dureze două ore, timp în care manelistul ar fi interpretat cele mai cunoscute piese ale sale.

”Nu e anulat, este doar amânat. Motivele care m-au făcut să iau această decizie, una cât se poate de dificilă, au legătură cu faptul că nu mai sunt sub control judiciar. Am primit, de curând, o ofertă pe care nu am putut să o refuz, e vorba de un turneu asiatic care se desfășoară în acea perioadă și nu sunt sigur că mă pot întoarce până atunci. Voi cânta în Japonia și în China, sunt programate mai multe concerte. Vreau ca la Sala Palatului să am o apariție impecabilă și mi-ar fi destul de greu să mă ridic la înălțime, având în vedere că un turneu asiatic este destul de solicitant”, ne-a dezvăluit Dani Mocanu pentru wowbiz.ro.

Dani Mocanu l-a întrecut pe Smiley

În categoria artiştilor, manelistul Dani Mocanu se află pe primul loc în topuri, reuşind să surclaseze artişti recunoscuţi precum Smiley, Inna sau Andra. Astfel, Dani Mocanu Oficial se află pe primul loc cu 89,6 milioane de vizualizări pentru 19 clipuri şi aproape 928.000 de abonaţi.

Celebrul manelist mulțumește divinității pentru faptul că este atât de apreciat de fani și că are o asemenea putere de muncă. Nu în ultimul rând, Dani Mocanu a mulțumit și fanilor săi, cei care îi urmăresc cu atâta atenție activitatea artistică și nu numai.

”Mulţumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru faptul că mă ţine sănătos şi îmi dă putere de muncă, iar apoi vă mulţumesc vouă celor de acasă pentru faptul că îmi urmăriţi activitatea zilnic şi m-aţi ridicat deasupra tuturor! Am terminat şi anul acesta tot pe primul loc în România cu cele mai multe vizualizări indiferent de genul muzical. Promit şi anul ce vine multe, multe HITURI, aşa cum v-am obişnuit”, a spus Dani Mocanu, manelistul care, de ani buni, este considerat un adevărat fenomen al Youtube în România